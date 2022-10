Íñigo Onieva y el porqué quiere volver a dormir en casa de Isabel Preysler

Íñigo Onieva tiene una razón de peso por el que quiere seguir perteneciendo a la familia Falcó. Y es que, todo apunta a que el empresario de la noche no está dispuesto a darse por vencido tan fácilmente.

A finales del mes de septiembre, y tan solo unas horas después de anunciar su compromiso con la Marquesa de Griñón, salieron a la luz unas imágenes de Íñigo Onieva besando a una mujer en un festival de música celebrado en el desierto de Nevada.

Y, aunque en un principio lo negó y aseguró que se trataban de unas fotografías del 2019, finalmente a Íñigo Onieva no le quedó otra que confesar su deslealtad.

"En los vídeos difundidos, aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente", aseguró el joven a través de sus redes sociales.

Pero, lejos de finalizar con la polémica, Íñigo Onieva y la colaboradora de El Hormiguero siguen siendo dos de los protagonistas indiscutibles de la prensa social de nuestro país.

Por eso, el exprometido de Tamara no se lo pensó dos veces a la hora de salir públicamente a poner punto y final a esta desagradable situación. "Quiero que esto acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes, solamente personas que cometen errores".

Después de asegurar que no tiene nada que celebrar y que, por esa razón, "no he ido a ninguna fiesta y no tengo ganas de nada", Íñigo Onieva volvió a aprovechar la ocasión para pedirle disculpas al amor de su vida.

"Aprovecho para pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, el haberle hecho daño y haberle fallado".

Ahora, y después de una temporada alejado del foco mediático, todo apunta a que Íñigo Onieva no quiere abandonar la casa de la madre de su expareja y estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar el corazón de la ganadora de Masterchef Celebrity.

Íñigo Onieva, a la reconquista

Íñigo Onieva no está dispuesto a tirar la toalla con Tamara Falcó. Y es que, según ha podido saber en exclusiva la revista ¡Hola!, el empresario está dispuesto a hacer cualquier cosa por volver a conquistar a la Marquesa.

Aunque parece una tarea prácticamente imposible, el diseñador no pierde la esperanza de unir sus vidas el próximo 17 de junio de 2023, fecha que ambos marcaron para celebrar su esperada boda.

Por eso, y con la única intención de volver a ver a Tamara con su anillo de compromiso, Íñigo ha decidido no desprenderse de él. Es más, ha optado por dejarlo en la joyería donde lo compró para que lo cuiden hasta ver qué pasa entre ellos.

A pesar de que sabe que esa alianza le trae muy malos recuerdos a la colaboradora de televisión, el exyerno de la 'reina de corazones' todavía no está preparado para deshacerse de ella, ya que ese gesto supondría el final de su historia de amor.

A la espera de ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, Íñigo Onieva va poco a poco recuperando su vida de antes. Tras todo el revuelo mediático que ha vivido en las últimas semanas, el joven ha decidido refugiarse en sus seres queridos.

Gracias a su madre, Carolina Molas, y a sus hermanos, Alejandra y Jaime, el socio de la discoteca LulaClub ha conseguido levantar un poco su ánimo. Hace unos días, el ex de Tamara decidió poner tierra de por medio y viajó hasta Estambul para intentar desconectar de todo lo que está sucediendo en España.