Íñigo Onieva emite un comunicado para desvelar dónde y cómo está tras la ruptura

Íñigo Onieva está atravesando uno de los momentos más duros de su vida. Han salido a la luz unas imágenes que dejan claro que ha sido infiel a su novia, Tamara Falcó, y esta ha roto con él. Sin olvidar tampoco que está siendo muy criticado por este comportamiento y que su figura está generando numerosos rumores en los medios.

Harto de que se le acuse de haber cometido otras deslealtades o de que se publique que va de fiesta en fiesta, ha decidido hablar. Lo ha hecho mediante un escrito que han realizado sus abogados y que se ha leído en televisión.

Íñigo Onieva rompe su silencio

El ex de la marquesa de Griñón ha visto que su infidelidad le ha convertido en el personaje más mediático del país. Todo el mundo da su opinión sobre lo que ha hecho y han aparecido numerosas informaciones sobre él. Así, se ha dicho que ha acudido a reuniones con amigos e incluso que se había marchado de la ciudad para aislarse de la polémica.

Estas y otras habladurías han hecho 'estallar' a Íñigo, que ha decidido zanjarlas de raíz. Ha realizado un comunicado que se ha remitido a la prensa y ha sido en el programa Fiesta de Telecinco donde se ha leído. El encargado de hacerlo ha sido el colaborador Saúl Ortiz.

En concreto, el documento ha explicado: “Onieva no acudió el pasado fin de semana a ninguna discoteca, sala de baile, sala de fiestas ni similar. Ha permanecido en todo momento en su lugar de residencia actual, acompañado por su entorno más cercano y su familia, que siempre se han mantenido alejados del foco mediático”.

“Dichas informaciones no solo son rotundamente falsas sino que no se corresponden con la realidad”.

Tras leer lo expuesto, Ortiz ha querido sacar la cara por el ex de Falcó. Lo ha hecho diciendo: “Él quería estar con Tamara, pero se equivocó. Eso no significa que no quisiera estar con ella”.

“Esta relación rota a él también le está pasando factura y lo sucedido le está dañando su imagen”. A lo que ha añadido: “Tiene intención de recuperar su vida y tiene derecho a hacerlo”.

Íñigo Onieva ve confirmarse su versión

El que fue yerno de Isabel Preysler ha visto que lo que ha dicho de forma pública ha sido ratificado por otra famosa. En efecto, ha sido Alexia Rivas en el mencionado programa la que lo ha hecho. Y es que tiene información de primera mano, ya que comparte con aquel más de un amigo.

La joven ha afirmado que Íñigo “no ha ido a la celebración de bienvenida a la soltería que se ha dicho. Ha estado en todo momento en la casa de un amigo, donde se ha quedado refugiado. Honestamente, vale que haya sufrido, y yo he sido muy crítica con quien lo ha linchado porque no se lo merece, pero tampoco hay que culpar a Falcó de la ruptura cuando le han puesto los cuernos”.

“Si te ponen los cuernos dejas a esa persona. Otra cosa es que públicamente, y yo en este tema empatizo mucho, linchen al infiel. Él no ha matado a nadie ni ha hecho nada tan grave”.

Eso sí, sobre el supuesto sufrimiento de Onieva por la ruptura ha sido también muy clara. Ha dicho: “Si no querías dejar la relación con tu novia, no te líes con otra”.