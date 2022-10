Íñigo Onieva confirma el rumor y pone nombre a la nueva ilusión de Tamara Falcó

Íñigo Onieva se convirtió en noticia hace unas semanas cuando se emitieron unas imágenes de él besándose con una desconocida. Y es que las mismas supusieron que su novia, Tamara Falcó, decidiera romper su relación. Ahora sabe que este fue el primer paso para que ella decidiera olvidarlo para siempre, lo que está intentando junto a alguien muy especial.

Íñigo conoce que ella está pasando página apoyándose en la fe y también en un proyecto con su prima política.

Íñigo Onieva conoce la nueva alegría de su ex

Íñigo no consigue superar la separación y continúa siendo objeto de especulaciones, que lo han llevado incluso a dar comunicados. Y a acabar con este sufrimiento no ayuda ver que la que fue su pareja parece haberlo olvidado por completo.

Íñigo la ha visto de viaje de peregrinación, participando activamente en el Domund e incluso volviendo a su trabajo en El Hormiguero. Lugares en los que se ha mostrado sonriente y feliz.

Pero hay más, Íñigo Onieva ha conocido que su ex ha encontrado una nueva ilusión que le hace estar encantada y muy alegre. Nos estamos refiriendo a que ha realizado una campaña de publicidad junto a una persona a la que quiere mucho. Se trata de Isabelle Junot, la mujer de su primo Álvaro Falcó y actual participante de MasterChef.

| Instagram @tamara_falco

Las dos han trabajado codo con codo en una iniciativa de la marca Sisley y lo cierto es que se lo han pasado en grande. Así lo han dejado de manifiesto en las imágenes que han compartido juntas en sus redes sociales. En las mismas se las ve sonrientes, divertidas y, sobre todo, muy cómplices.

| Instagram @tamara_falco

Al parecer, las dos tienen una gran amistad que han fortalecido con el tiempo. Tanto es así que cuando la francesa se casó entregó uno de sus ramos a la ex de Onieva.

Les une Álvaro y también el haber estado las dos en el concurso de cocina y el mundo de la moda.

Íñigo Onieva, harto, sigue sufriendo las consecuencias de su separación

Íñigo Onieva, según se ha publicado, está pasándolo realmente mal por la separación. Separación que no consigue quitarse de la cabeza porque no dejan de seguir apareciendo informaciones sobre la misma e incluso sobre la relación en sí. La última ha sido que el anillo de compromiso que le había regalado a ella no lo había comprado sino que se lo había prestado una joyería.

Pues bien, como ha hecho en otras ocasiones, Íñigo Onieva ha querido desmentir la noticia. Por este motivo, a través de su bufete de abogados, ha lanzado un comunicado. En este se dice que es “completa y terminantemente falso que él no adquiriese el anillo desde el principio".

"Lo cierto es que el coste del mismo es más de dos veces superior al precio indicado (14 500 €), pues se trataba de una pieza única, mejorada y personalizada”.

| Instagram (@tamara_falco)

De igual modo, se ha negado que “haya entregado el anillo a la joyería en devolución de ese supuesto préstamo”. Supuestamente, tras la ruptura “ha preferido entregar la versión estándar del anillo para que la joyería lo custodie”. Es más, se viene a indicar que el coste de la joya que adquirió “está absolutamente abonado”.