Íñigo Onieva confiesa por qué se separaron sus padres y cómo se hicieron millonarios

Íñigo Onieva se ha convertido en el rostro del momento, pero no por lo que le hubiera gustado: han sacado su peor cara. La prensa le ha situado en el punto de mira y hay muchos medios investigando su pasado, atrevimiento realmente peligroso. Según ha salido publicado, siempre ha estado bien relacionado porque disfruta de una fortuna familiar bastante suculenta.

Íñigo Onieva sabe que su madre se separó de su padre hace años, noticia que ya está en manos de demasiados periodistas. El empresario ha confesado que no hay nada extraño en la decisión que tomaron sus progenitores, todo fue más normal de lo que parece. Simplemente tomaron caminos diferentes porque pensaron que serían más felices así, fue un divorcio amistoso.

Íñigo está al tanto de los rumores, pero prefiere no pronunciarse porque sabe que lo más acertado en esta situación es ser prudente. Sus rivales están especulando con su patrimonio, aunque solamente hay una verdad: todo es gracias a su madre. Es dueña de una empresa muy importante que ha crecido a nivel internacional, siempre está al pie del cañón.

Íñigo está orgulloso de su familia, especialmente de Carolina Molas, quien desveló cómo ha llegado a convertirse en alguien tan influyente. “Sé adaptarme con facilidad a cualquier situación y diferenciar lo que es verdaderamente importante de lo que no lo es. Además tengo siempre como prioridad lo que le conviene a la empresa”, explicó después de recibir un premio.

Onieva se ha refugiado en su mediático clan, pero ningún reportero ha descubierto exactamente con quién está. Los últimos rumores apuntan a La Moraleja, una urbanización de lujo situada en Madrid, aunque no hay nada confirmado. Es posible que se esté apoyando en Carolina, la empresaria que le ha enseñado todo lo que sabe, aunque no existe ninguna prueba.

Íñigo Onieva no podrá volver con su otra familia

Íñigo entró en la familia de Isabel Preysler por la puerta grande y ha salido por la puerta de atrás, no podrá volver con ellos. Tamara no le desea nada malo, pero no quiere saber nada más de él porque se siente profundamente decepcionada. Siempre apostó por él y se ha dado cuenta de que ha sido un gran error: ha jugado con sus sentimientos.

Onieva era conocido antes de empezar a salir con Tamara Falcó, pues sus padres han hecho historia en el mundo empresarial. Carolina, la antigua suegra de la marquesa, ha confirmado que su hijo está atravesando un momento muy delicado. Ahora lo más importante es proteger la empresa familiar, lograr que el revuelo no afecten a ningún negocio.

El ex de Falcó sigue sin aparecer, es consciente de que su imagen ha quedado muy dañada y no puede hacer nada para arreglarlo. Es cierto que ha pedido perdón, pero para muchos sus disculpas llegan demasiado tarde y ya no tienen sentido. Es posible que se haya escondido en casa de sus padres, pues nadie ha sido capaz de localizarle con exactitud.

Íñigo Onieva es el único que conoce la verdaderamente

Íñigo tiene claro que los seguidores de su exnovia le han convertido en el villano de la historia, por eso tiene tanto temor. El presentador Joaquín Prat considera injusto que esté recibiendo tantas críticas, pero su opinión no ha servido de nada. El empresario debe dar respuesta a muchos rumores, aunque los más fuertes son los relacionados con sus padres.

Onieva está al corriente de la verdad: Carolina Molas se separó de su padre cuando él era adolescente. Han logrado tener buena relación desde entonces, así que no fue por un motivo impactante. Siempre han estado muy unidos, saben que el respeto es fundamental para este tipo de problemas.