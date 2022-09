Íñigo Onieva besa con pasión a otra mujer y Tamara Falcó recibe las duras imágenes

Íñigo Onieva ha reaparecido muy serio después de que su novia anunciara que están a punto de pasar por el altar. Van a formalizar la relación, a pesar de que siempre se ha rumoreado que estaban en crisis por sus presuntas deslealtades. El programa Socialité ha emitido varios vídeos que demuestran su afición por el ocio nocturno, pero el de esta vez es definitivo.

Íñigo Onieva sabe que tiene por delante un problema muy serio, de ahí que se haya dejado ver visiblemente afectado por una noticia. La revista Lecturas ha publicado un vídeo suyas besándose con una mujer que no es su prometida en Estados Unidos. La marquesa todavía no se ha pronunciado y todo hace pensar que no dará explicaciones hasta que se sienta preparada.

| Lecturas / EDATV

Íñigo lleva mucho tiempo luchando contra la sombra del engaño, no son pocos los que le acusan de ser demasiado extrovertido. Sin embargo, nunca había existido una prueba tan fiable, de ahí que esté preocupado y que no quiera hablar con nadie. Tamara anunció ayer que iba a casarse con él, pero la boda está en peligro debido a la gravedad del asunto.

Íñigo se había ganado la confianza de su familia política, pero después de lo que ha pasado la situación ha dado un giro rotundo. Cabe la posibilidad de que emita un comunicado, aunque todavía ningún periodista ha logrado averiguar datos exactos. Lecturas siempre maneja buena información, por eso todos los medios se han hecho eco de las pruebas que Tamara ya ha visto.

Íñigo Onieva ha puesto en peligro a su prometida

Íñigo tiene buena relación con la prensa, pero no se dedica a la crónica social y no sabe las consecuencias de sus actos. Tamara Falcó vive de su imagen, no puede permitirse un escándalo de estas características porque sabe que no le beneficia. Trabaja para marcas de mucha reputación y no quiere que su buena fama se vea salpicado por un asunto tan turbio.

| Lecturas / EDATV

Onieva se ha quedado sin excusas, en esta ocasión hay un vídeo que demuestra que se lo pasa bastante bien cuando está sin Tamara. Sin embargo, es pronto para afirmar nada, lo más justo es que hable antes de que el público dicte sentencia. Quizá tenga una buena explicación para lo que ha pasado, aunque todo hace pensar que su prometida se ha quedado muda.

La hija de Isabel Preysler ha descubierto, gracias a la información aportada por Lecturas, que el beso de su novio tuvo lugar hace dos semanas. Supuestamente acudió a una fiesta acompañado de sus mejores amigos y conoció a la chica que aparece en las imágenes. El beso no deja lugar a dudas, pero cabe la posibilidad de que Onieva pueda explicarlo.

El empresario ha pasado a formar parte de una familia importante y no podrá esconderse para siempre. Ahora prefiere estar apartado, pero no la prensa no tardará en encontrarle para hacerle la pregunta que flota en el ambiente. Tamara también corre peligro, es un asunto muy delicado y los reporteros no pararán hasta saber cómo se encuentra.