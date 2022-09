Inés Ballester desvela qué pasará con su casa y con su patrimonio después del divorcio

Inés Ballester ha sabido ganarse el cariño y el respeto del público y de sus compañeros durante mucho tiempo. A sus 64 años la periodista valenciana sigue en activo, ahora en Telemadrid.

Ballester ha tenido una larga trayectoria televisiva, con mucha presencia en Televisión Española. También ha hecho radio, ha escrito libros de recetas de cocina y desde 2018 está fuera de las televisiones generalistas para volver a Telemadrid.

La presión allí es mucho menor, además de que no le ha interesado nunca entrar en los temas del corazón con la agresividad actual.

Inés Ballester siempre ha sido muy discreta con su vida privada. Su marido era también periodista pero es una persona anónima que nunca ha querido ser popular. Se llama Juan Luis Ruiz Hay una anécdota de 2013 por la que Ballester tuvo que salir a desmentir lo que se había publicado.

| España Diario

Aseguraban que se había casado por segunda vez, algo que ella desmintió rotundamente. Llevaba felizmente casada con su marido varios años y el amor seguía.

Ahora, las publicaciones sobre su separación han vuelto a producirse y esta vez sí ha cambiado algo.

Inés Ballester pone fin a su matrimonio de veinte años

Inés Ballester se ha separado de su marido, tras veinte años de matrimonio. ¡Hola! ha publicado la noticia ahora, aunque la separación se produjo hace cerca de un año. Tal es la discreción de la presentadora que no trascendió en su momento.

Inés no ha tenido más remedio que confirmar la información a la revista, asegurando que su círculo más cercano sí era conocedor de la situación.

De hecho, sus amigos y familiares más cercanos le han guardado muy bien el secreto, ya que ella no quería preocupar a su entorno. "Que buenas amigas tengo. Ellas lo sabían, pero todas me han mantenido el secreto", ha contado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Tanto ella como su marido están bien y se han adaptado a la nueva situación con resignación. Ella ha afirmado que no pasó nada raro para poner punto y final al matrimonio, sino que son cosas que ocurren.

El desgaste de la convivencia y la rutina pueden haber sido los motivos por los que un día el amor termina. Pasados estos meses en los que ya han estado oficialmente separados, ahora ha llegado el momento de pensar en la mudanza.

Inés Ballester se muda a un nuevo domicilio

Inés Ballester dejó el domicilio conyugal tras la ruptura, pues la casa que compartían era propiedad de su marido. Ella ha decidido cambiar de aires para dar carpetazo definitivo a su vida anterior. Se ha marchado a vivir a un ático en una de las zonas más exclusivas de Madrid, en plena Milla de Oro madrileña.

"Ya ha pasado un tiempo... Ahora estoy centrada en mi trabajo y en mis proyectos", asegura Inés.

También ha contado que la relación con su ex es cordial y afectuosa. "No ha pasado nada raro entre nosotros. Ha sido una separación como tantas otras que suceden a diario".

La pareja se sigue viendo y comparten "cariño y muchos recuerdos". Además, Inés tiene un hijo, Rafael, fruto de un matrimonio anterior, con el que pasa mucho más tiempo que antes, en Valencia.

Lejos queda ya el cáncer que partió por la mitad la vida de la presentadora hace ahora diez años. Desde entonces, relativiza todo mucho más y se cuida a todos los niveles. "Me cuido mucho, me pongo las mejores cremas del mundo mundial, no me pierdo una".

También confirma que no piensa someterse a ningún retoque estético. "No me apetece meterme en un lío de esos. Con lo que pasé, ya tengo el cupo de operaciones".