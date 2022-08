Imanol Arias preocupa a sus herederos al explicar qué pasa con su entrada a prisión

Imanol Arias ha dejado a todos sus seres queridos muy preocupados después de contarles lo que ha sucedido con su entrada en prisión.

Desde hace muchos años, este conocido actor tiene graves problemas con la Agencia Tributaria. Y es que, después de que se le acusara de fraude fiscal, este intérprete está a la espera de juicio.

Todavía se desconoce la fecha en la que se producirá dicha vista, pero de no salir absuelto, podría enfrentarse a una condena de 32 años de prisión y una multa que oscilaría los 10 millones de euros.

Ahora, y tras sus polémicas palabras sobre la serie Cuéntame cómo pasó, Imanol Arias ha querido contar cuál es la situación real acerca de sus problemas con Hacienda.

Imanol Arias aclara todas las dudas

Imanol Arias no ve el día en el que se termine esta pesadilla de una vez por todas. Por eso, ha decidido que ya es hora de contar cómo está su situación fiscal.

Hace aproximadamente un año, el de Riaño acudió al plató de El hormiguero para hablar, entre otras cosas, de sus problemas con Hacienda.

Durante su entrevista, el actor aseguró que sigue esperando a que la Justicia se ponga de acuerdo sobre cómo van a proceder con su caso, ya que, a día de hoy, ya está al día con todas sus deudas.

"Tengo mis deudas liquidadas, según Hacienda, por lo tanto, no debo nada de dinero, solamente me van a castigar como a un niño malo", comenzó explicando Imanol Arias.

"No sé si me van a dar con una regla, me van a dar un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo, porque parece que no hay materia. Así que estoy esperando tranquilo…".

Imanol Arias carga con dureza contra Cuéntame

Otro de los temas que han colocado a Imanol Arias en la palestra han sido sus duras e inesperadas declaraciones sobre su participación en Cuéntame cómo pasó.

El pasado 9 de junio, y después de más de 20 años, el mítico Antonio Alcántara y el resto de personajes se despidieron de todos sus seguidores tras la emisión del último capítulo de la temporada 22.

Todo apuntaba a que la cancelación de esta mítica serie de TVE se produjo por la bajada de audiencia que han experimentado durante las últimas entregas.

Un día antes de emitirse el episodio final de esta ficción, Imanol Arias acudió al programa de TeleBilbao, La Kapital, para hablar, entre otras cosas, de la cancelación de Cuéntame.

Según el actor, la culpa de que sucediera esto la tiene la propia cadena. "Cuando quitaron la publicidad de la televisión, yo siempre dije que era la muerte", aseguró muy tajante.

"No se puede justificar, porque si le quitas publicidad cada vez tiene menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto. Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran".

"¿Por qué Cuéntame no se hace con trabajadores de televisión? ¿Por qué no hacen ninguna serie con esos trabajadores que están contratados?", preguntó Imanol Arias en voz alta.

"Como venimos los de fuera, publican el sueldo de los de fuera de la televisión. ¿Por qué no publican los de dentro que no hacen nada? [...] Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país", aclaró a continuación.

Pero sin duda, lo que más impactó de la entrevista de Imanol Arias fueron las palabras que le dedicó al Gobierno Socialista. Y es que, según el actor, fueron los únicos responsables de la cancelación de la serie.

"En el primer capítulo de esta temporada de Cuéntame salió Narcís Serra en Moncloa, diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán", comenzó explicando.

"Y alguien del consejo socialista, mujer que cobra 7.500 euros al mes, dijo: 'Hay que cortarles la cabeza a estos' porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE […] Y así fue, a las tres semanas dijeron que acabáramos".