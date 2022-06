Imanol Arias confiesa que la relación ha terminado y que no piensa volver

Imanol Arias ha dicho basta. 21 años después del estreno de Cuéntame cómo pasó, el actor que ha dado vida al mítico Antonio Alcántara ha hablado alto y claro sobre su participación en esta serie y ha asegurado que no piensa volver.

Más de dos décadas han pasado desde que la ficción más longeva de la televisión española llegó a nuestras vidas. Durante todas sus temporadas, sus trabajadores nos ha ido contando todos los acontecimientos que han marcado la historia de nuestro país.

Y, aunque parecía que todavía nos iban a acompañar unos años más, Imanol Arias y el resto del elenco se han despedido este jueves, 9 de junio, de todos sus seguidores con el último capítulo de la temporada 22.

Tanto la productora de Cuéntame cómo pasó como RTVE decidieron cancelar esta serie histórica por la bajada de audiencia que han experimentado durante las últimas entregas.

Ahora, Imanol Arias ha hablado sin pelos en la lengua sobre esta polémica decisión. Además, no ha tenido problemas en señalar directamente a los responsables del declive de esta conocida ficción.

Imanol Arias quiere que le liberen

Imanol Arias está muy cansado de todas las malas decisiones que se han tomado dentro de esta conocida serie española. Por eso, no ha tenido ningún problema en hablar alto y claro sobre todos los rumores que se han generado a su alrededor.

Este miércoles, 8 de junio, acudió como invitado al programa de TeleBilbao, La Kapital. Durante su intervención, este reconocido actor habló, entre otras cosas, de la cancelación de Cuéntame cómo pasó.

A pesar de haber marcado a toda una generación y de los éxitos que ha cosechado durante todos estos años, el pasado mes de abril, RTVE anunció que esta ficción iba a poner punto y final tras su temporada número 22.

Aunque su salida de la pequeña pantalla ya es un hecho, la productora está pensando en otras alternativas para su final, como pueden ser una minitemporada o una película que se emitiría en televisión.

Pero, para Imanol Arias, no es suficiente. Por eso, no ha tenido reparos en hablar de la cancelación de la serie que tantos momentos buenos le ha dado. "Ya he terminado Cuéntame. Yo he dicho que ya, o me ofrecen un final corto y bueno o chao mercado".

No hay duda de que esta decisión ha enfadado enormemente al de Riaño, que no le ha temblado el pulso a la hora de arremeter contra la cadena pública. "Cuando quitaron la publicidad de la televisión, yo siempre dije que era la muerte".

"No se puede justificar, porque si le quitas publicidad cada vez tiene menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto. Y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran".

"¿Por qué Cuéntame no se hace con trabajadores de televisión? ¿Por qué no hacen ninguna serie con esos trabajadores que están contratados?", preguntó Imanol Arias en voz alta.

"Como venimos los de fuera, publican el sueldo de los de fuera de la televisión. ¿Por qué no publican los de dentro que no hacen nada?", planteó. "Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país", aclaró a continuación.

Aunque, sin duda, lo que más impactó de su intervención fue la confesión que hizo sobre el final de Cuéntame. Y es que, según Imanol Arias, el Gobierno Socialista es el único responsable.

"En el primer capítulo de esta temporada de Cuéntame salió Narcís Serra en Moncloa, diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán", comenzó diciendo el actor.

"Y alguien del consejo socialista, mujer que cobra 7.500 euros al mes, dijo: 'Hay que cortarles la cabeza a estos porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE'", sentenció Imanol. "Y así fue, a las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública, por favor, no quiero volver. Que me liberen ya".