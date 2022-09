Iker Jiménez, al borde del llanto tras hablar en directo de una muerte cercana

Iker Jiménez arrancó una nueva temporada de Cuarto Milenio homenajeando a una de las personas que más quería. El pasado verano tuvo que despedir a alguien muy cercano, a la que le unía una relación de amistad desde hace más de dos décadas. Se trataba de la médium Paloma Navarrete.

Le había regalado grandes momentos en lo profesional, pero también en lo personal. Y eso es algo de lo que no se olvida y que quiso compartir con sus espectadores este domingo. Era alguien muy querida y respetada por todo el equipo del programa.

Iker no se pensó dos veces y decidió hacer un especial sobre ella. Abordó muchas cuestiones de su vida, destacando su enorme talento y su buen hacer durante todo este tiempo. Sin embargo, el momento de más emoción lo reservó para el final, cuando ya había concluido el espacio de Mediaset.

"Ha terminado el programa, y de pronto, en las palabras de tantos amigos, he sido consciente de tu vuelo, tu vuelo a la luz", señalaba. El presentador le recordaba a Paloma que "han sido tantas aventuras" juntos.

Escribía con cierta emoción que "los milenarios creo que hemos visto este homenaje con un nudo en la garganta. Y ahora no se me va. Gracias por tanto", apuntaba.

| CUATRO

Acababa señalando que "seguro que ya estás feliz en la luz". Unas palabras que escondían mucha emoción y que sus seguidores en redes sociales calificaron de "precioso homenaje".

Se conocían desde hace más de 20 años, cuando empezaron a trabajar juntos. A partir de ahí se crearía un vínculo muy fuerte entre ellos que se mantuvo hasta el final de los días de Paloma. El programa de Cuarto pierde mucho con la muerte de esta experta, que tanta sabiduría ha regalado durante las últimas temporadas.

Iker Jiménez era consciente de que tenía una especial habilidad para comunicarse con el más allá. Antes de fallecer ya había hecho una advertencia en tono de broma a sus allegados. Les dijo que una vez muerta reaparecería para darles algún susto.

El prestigioso comunicador regresaba este fin de semana después de unas cuantas semanas de vacaciones. Volvía a ser lo más visto de Cuatro durante la jornada del domingo. En su estreno de la nueva temporada firmó un 6,2% de cuota de pantalla y 3.7 millones de espectadores únicos.

Pero no solo se ha centrado en su espacio durante los últimos tiempos. También aparece en Tadeo Jones 3, donde cuenta con personaje propio al que le ha puesto la voz. Aseguró que fue una experiencia muy gratificante, aunque tampoco le resultó nada sencillo.

"La experiencia de hacer el doblaje de una película en la que tengo que leer un guion, no te creas que era tan fácil", señaló. "Pero lo acabé haciendo mío", dijo en una entrevista a El Mundo.

Iker Jiménez habló sobre el mal momento económico

Iker Jiménez abordó durante su conversación con dicho medio una cuestión polémica como era el Covid. "Con la advertencia que dimos la gente se sorprendió mucho". Ofrecieron la opinión de expertos de China, Italia y España que "nos contaron una historia totalmente distinta a lo que nos contaban otros".

"Imagínate lo que yo tuve que pasar diciendo que nos iban a encerrar y que la gente se iba a morir por esto. A mí me decían que como me equivocara me tendría que ir de España, porque todo el mundo se reía de las mascarillas", señaló.

| España Diario

Explica que con el primer programa "que sacamos el tema Covid, me quedé en la ruina y sin facturar nueve meses para salvar al equipo. Incluso me llamó un político muy importante para que quedáramos y habláramos del tema y dije que no".

Iker Jiménez reapareció este domingo en Cuatro y con gran éxito. Sus seguidores nunca le decepcionan.