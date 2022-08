Iker Jiménez reconoce que su mujer se ha ido sin avisar y que está irreconocible

Carmen Porter e Iker Jiménez forman una de las parejas más sólidas del panorama televisivo actual.

Llevan más de 25 años juntos, tiempo en el que se han complementado a la perfección en lo sentimental y en lo profesional. Así pues, Porter, en recientes declaraciones explicaba que "el trabajo es nuestra vida. Nos llevamos trabajando todo el día aunque cada uno esté en una habitación de la casa".

Su vida ha cambiado mucho en estos últimos años. Los dos ocupan puestos de relevancia en Cuatro y tienen en marcha varios proyectos, por lo que tienen más tiempo para sus aficiones.

"Antes cuando no teníamos programas en televisión tomábamos el coche y nos íbamos a viajar para hacer nuestras investigaciones. Ahora tenemos menos tiempo, pero nos vemos en todo momento y nos reunimos en familia a la hora de comer", explica la periodista

Iker y ella tienen una hija llamada Alma que tiene actualmente diez años. "Intentamos estar con ella todo el tiempo posible. Salvo que estemos en el plató, alguno de los dos siempre está con ella".

Carmen Porter afronta la pérdida inesperada

Carmen Porter e Iker Jiménez han triunfado a lo largo de los años en televisión con Cuarto Milenio. El programa sobre fenómenos paranormales ha llegado a la temporada 17, como un clásico de la televisión. La pareja también marcó otro hito divulgativo con el programa Horizonte.

Durante la pandemia de coronavirus, se convirtió en un referente para una población asustada y desconcertada por lo que estaba pasando.

Por su parte, Carmen afrontaba en solitario hace unos meses Futura, el programa sobre tecnología y ciencia que no terminó de cuajar.

Así pues, las bajas audiencias han provocado la cancelación inesperada de este espacio, en el que tanto empeño e ilusión había puesto la periodista. Lejos de preocuparse por este fracaso con el que no contaban, Carmen e Iker han dado el mejor paso que se puede dar en verano.

El posado de Carmen Porter que ha sorprendido a Iker Jiménez

Carmen y su marido, han decidido poner tierra y sol de por medio y han empezado sus vacaciones. El objetivo es recargar fuerzas y volver en septiembre con sus proyectos televisivos.

Iker sabe que su mujer se ha ido sin avisar a la prensa para evitar fotografías incómodas, pero está irreconocible. Ha sido ella la que ha publicado el posado para evitar persecuciones innecesarias.

La pareja de comunicadores ha escogido las tierras gaditanas para su tiempo de descanso. Así pues, van recorriendo los mejores pueblos de esta zona de España y degustando también los platos más típicos e innovadores de sus mejores restaurantes.

Carmen ha ido dando buena cuenta de ello en su cuenta de Twitter, en la que habitualmente es muy activa. Además de los platos exquisitos que se echa el matrimonio entre pecho y espalda, también hay tiempo para tomar el sol.

Porter ha desarmado a sus seguidores con este espectacular posado veraniego desde Zahara de los Atunes, su "paraíso".

También Iker utiliza sus redes sociales para contar alguna anécdota de las vacaciones o dar testimonio de los lugares por los que pasan.

Las críticas que Carmen e Iker aceptan

Porter y Jiménez demuestran una gran seguridad y confianza en sí mismos, la que dan años de experiencia y profesión.

Saben que son un referente dentro del periodismo especializado y que no pueden gustar a todo el mundo. Así, Carmen afirma que "si no te critican tampoco evolucionas. Así no te duermes en los laureles. Llevamos bien las críticas, pero nos hemos hecho una coraza ante determinadas reacciones y temas".

Carmen afirma que si hay críticas interesantes, "las leemos y tomamos nota", aunque tanto ella como su marido saben cuando están haciendo las cosas "bien".

Con la satisfacción del trabajo bien hecho, ahora toca descansar, que en nada empieza septiembre y vuelven los misterios y los fenómenos paranormales.