Iker Casillas sabe la decisión que ha tomado el hombre que promete ser su novio

Iker Casillas escribió este domingo un polémico tuit en torno a su sexualidad que provocó una enorme polémica. Fueron muchos los comentarios que se vertieron sobre él, y muchos de ellos en sentido negativo. Hasta el punto de tener que pedir disculpas al cabo de unas horas.

"Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers, y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB", señaló el exportero arrepentido por Twitter.

Pero Iker no fue el único que tuvo que pedir perdón. El que fuera jugador del Barcelona y su compañero en la selección española, Carles Puyol, también recibió críticas por seguirle el juego al exjugador. "Me he equivocado, perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar", apuntó el catalán.

Continuaba diciendo que entendía que pudiera "haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+". En cualquier caso, el daño por parte de los dos deportistas ya estaba hecho.

El ex de Sara Carbonero revolucionaba las redes sociales tras publicar en su cuenta de Twitter un mensaje un tanto sorprendente. Nadie esperaba dicho mensaje, que fue interpretado de manera negativa por la mayoría de seguidores. "Espero que me respeten: soy gay", escribía, al tiempo que lo acompañaba con un "feliz domingo".

| Europa Press

Dicho comentario apareció en su perfil a las 14:10. Ante la gran cantidad de reacciones que provocó se vio obligado a borrarlo. Pero esa medida, en lugar de calmar los ánimos, lo único que consiguió fue levantar ampollas.

Al exguardameta del Madrid le llovieron 'palos' por todos los sitios. Nadie entendía lo que pretendía trasladar el deportista a sus fans.

Iker Casillas, en cualquier caso, parece estar harto de la situación que lleva soportando desde hace tiempo. Sobre todo tras conocerse su separación de la periodista. Durante los últimos meses se le han atribuido unos cuantos noviazgos.

| GTRES

Pero él nunca ha confirmado nada y trata de mostrarse muy hermético. Recientemente se le vinculó con la hermana de Íñigo Onieva, que era una más en una lista interminable de presuntas conquistas. El madrileño pretende que le dejen tranquilo.

Todo apunta a que sus palabras asegurando que era gay formaban parte de una broma. Esta teoría se refuerza con la respuesta que ofreció Puyol al cabo de unos minutos. "Es el momento de contar lo nuestro", indicaba su excompañero en la selección.

Lo acompañaba con un corazón y un emoji de un beso. Después de comprobar la reacción de la gente, ambos se dieron cuenta del enorme fallo cometido. En vista del revuelo generado se vieron en la obligación de solicitar disculpas e incluso de borrar algún tuit.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Iker Casillas dio otra versión

Iker Casillas se vio obligado a dar explicaciones. No solo eliminó el comentario inicial donde hablaba de su orientación sexual, sino que trató de justificarse. Reapareció en la red social para explicar que le habían hackeado la cuenta.

Una versión que nadie se creyó en realidad. También se especuló con la posibilidad de que formara parte de una campaña publicitaria todavía por desvelar. Pero, después de todo lo sucedido, ya nadie se creía nada de lo que decía.

| GTRES

A su círculo más próximo le había confesado que se trataba de una broma. Estaba cansado de que siempre le emparejasen con chicas y quería mostrar su malestar. Sin embargo, no consiguió lo que pretendía.

Iker Casillas tuvo un domingo desafortunado. Empezó realizando comentarios inoportunos para finalmente mentir y asegurar que se había producido un hackeo en su perfil.