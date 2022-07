Sara Carbonero descubre que se ha ido sin avisar porque la relación no está bien

Desde que saliera a la luz la relación de Sara Carbonero con Nacho Taboada, muchos han sido los comentarios sobre esta nueva pareja. La relación entre la periodista deportiva y el músico ha hecho reaccionar a Iker Casillas, a través de sus redes sociales, y deja bien clara sus intenciones.

Iker Casillas, desde que se separó de la madre de sus hijos, no ha vuelto hablar sobre los temas que rodean a la que fue su mujer durante diez años. Iker se ha mantenido siempre respetuoso y nunca ha pronunciado ni una sola palabra sobre el nuevo rumbo profesional, personal y sentimental de su expareja.

| GTRES

Hará cuestión de días, Iker Casillas dejó entrever, a través de una fotografía en sus redes sociales, un mensaje para la periodista deportiva. "No phone. Don't disturb". ("Sin teléfono. No me molestéis"). Una frase acompañada de la imagen del futbolista que publicó recientemente en su red social de Instagram.