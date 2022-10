Iker Casillas: 'Espero que me respeten. Soy gay'

Iker Casillas ha sorprendido absolutamente a todo el mundo este domingo. El exportero del Real Madrid no es de los que se muerde la lengua y es el primero que se encarga de desmentir las informaciones no verídicas de la prensa del corazón. Sin embargo, hoy Casillas ha ido más allá: "Espero que me respeten: soy gay".

Cansado de que se le atribuyan nuevas parejas día sí y día también —ahora se le vinculaba con Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva—, Iker Casillas ha querido poner más leña en el fuego con una revelación que seguro no dejará indiferente.

Carles Puyol, excapitán del Barça y compañero de Iker Casillas en la selección española, ha sido de los primeros en comentar su publicación en Twitter diciendo: "Es el momento de contar nuestra historia, Iker".

Casillas, en el centro de la diana

Primero fue la exmujer de Francesc Arnau, después la catalana Melyssa Pinto e incluso Shakira. La prensa del corazón está absolutamente empeñada en buscarle una pareja a Iker Casillas y el exportero parece estar harto de ello.

Siempre que se le vincula con una nueva pareja y no es verídico, él mismo utiliza las redes sociales para desmentirlo. Ahora, últimamente, al exportero del Real Madrid y del Oporto se le había vinculado con la hermana de Íñigo Onieva.

| GTRES

Su respuesta ahora ha ido más allá y ha asegurado en sus redes sociales que es gay.

Iker Casillas está harto

Telecinco sacaba ayer una exclusiva que sorprendía a todo el mundo. Según la cadena de Mediaset, Casillas y Alejandra Onieva se estarían conociendo. "Iker y Alejandra se están conociendo. Iker lleva tiempo con la hermana de Íñigo Onieva y parece estar bastante ilusionado".

Ahora parece que Iker Casillas ha querido dar un portazo a la polémica. Y vaya si lo ha hecho.

Veremos cuál es el próximo movimiento de Iker Casillas , que parece que ha decidido tirar por el derecho y empezar una guerra contra la prensa del corazón. Habrá que ver cuál es el próximo movimiento del exportero del Real Madrid.