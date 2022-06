El hombre que ha separado a Rocío Carrasco y Fidel Albiac explica su versión

Rocío Carrasco llegó a Telecinco siendo una auténtica estrella y el documental que protagonizó se convirtió en la envidia de todas las cadenas. En un primer momento todo el mundo creyó en su testimonio, pero el tiempo ha demostrado que tiene muchas lagunas. Tanto ella como su marido Fidel Albiac se han visto obligados a separarse de Mediaset tras la decisión de un directivo del grupo.

Rocío Carrasco, según informa el periodista Jesús Manuel, ha perdido su trabajo en la cadena de Paolo Vasile tras una serie de errores. Los espectadores han dejado de confiar en ella porque no ha cumplido con su palabra: denunciar a Antonio David Flores. Aseguró que estaba esforzándose mucho para reabrir el caso por presuntos malos tratos, pero este propósito no ha llegado a buen puerto.

Rocío, siguiendo la teoría de un famoso youtuber llamado Juanjo, ha perdido muchos seguidores porque no ha sido fiel a su compromiso. Después de Contar la verdad para seguir viva anunció que en otoño estrenaría un nuevo programa que sería definitivo. No solamente mintió con la fecha de estreno, tampoco contó que el documental no sería apto para todos los públicos.

Rocío ha terminado las grabaciones de su nueva serie, pero Mediaset ha decidido emitirla en una plataforma privada. Hay que pagar una cuota para visualizar los capítulos, decisión que ha sido tomada después del desgaste del personaje. Las últimas apariciones de Rociíto en la pequeña pantalla no han tenido tanto éxito, por eso dejaron de contar con ella en Sálvame.

La mujer de Fidel Albiac aceptó ser la defensora de la audiencia del programa de Jorge Javier, pero el contrato terminó antes de lo previsto. Estuvo muy pocas tardes porque los espectadores no apoyaron el proyecto y lo mismo han hecho con su nuevo documental. Por ese motivo se ha visto obligada a separarse, medida que también afecta a su esposo.

Rocío Carrasco descubre la decisión final

Rocío, según la opinión de Jorge Javier Vázquez, es un talismán, pero los hechos demuestran lo contrario y han tomado medidas. Borja Prado, uno de los directivos de Telecinco, ha explicado su postura y sus compañeros han decidido actuar.

El periodista Jesús Manuel garantiza que la hija de Rocío Jurado ha perdido todo lo que tenía a nivel profesional.

Jesús Manuel no tiene un buen recuerdo de Rociíto, pues él criticó su comportamiento y terminó perdiendo su puesto como colaborador de Sálvame. “La llegada de Borja Prado a la cadena en sustitución de Alejandro Echevarría ha supuesto un antes y un después en los personajes”. El periodista asegura que las altas esferas han decidido apartarse de Carrasco.

Fidel Albiac prefiere no pronunciarse, él nunca ha participado activamente en los medios, a pesar de que está detrás de la carrera de Rociíto. “Telecinco ya no quiere a Rocío, la cadena de Mediaset ha tomado la decisión de echar a la hija de la Más Grande”. Estas palabras, escritas por Jesús Manuel, han hecho saltar todas las alarmas.

Rocío Carrasco está en un momento delicado

Rocío y Fidel tienen que separarse de Telecinco de forma temporal, al menos eso es lo que cuenta el antiguo colaborador de Sálvame. Hasta que su poder no vuelva a ser el mismo no tendrá tanta presencia, de hecho su nuevo programa no se emitirá de forma normal. “Carrasco y su marea fucsia no cuadran para las nuevas directrices de Telecinco”, sentencia Jesús Manuel.

Fidel Albiac sabe que Borja Prado ha explicado su postura en la junta de directores de Mediaset. Sí es cierto que la reputación del abogado ha mejorado bastante, pues antes tenía muy mala fama.

Rociíto ha demostrado que su esposo es un hombre honesto que nunca le ha fallado, por eso no tolera que lancen falsas acusaciones.