El hombre que ha hecho que Sonsoles Ónega haga las maletas y consuma la ruptura

Sonsoles Ónega es una de las comunicadoras más importantes de la pequeña pantalla, así que a nadie le ha extrañado lo que ha sucedido. Hasta ahora presentaba dos programas en Telecinco, pero Mediaset ha hecho una serie de cambios que no le han dejado en buen lugar. Por eso, ha hecho las maletas y se ha marchado a la competencia, a partir de ahora trabajará en Antena 3.

Sonsoles Ónega ha roto su vinculación laboral con la cadena de Paolo Vasile porque le han hecho una oferta que no ha podido rechazar. Está a punto de vivir una etapa histórica y hay quien dice que todo es responsabilidad de un familiar cercano. Curiosamente su padre Fernando también trabaja en Atresmedia y ciertos periodistas creen que este detalle puede tener algo que ver.

| GTRES

Sonsoles era una de las piezas fundamentales de Unicorn TV, la productora que preside su amiga y compañera Ana Rosa Quintana. Estaba muy cómoda en la empresa, pero ha pensado que lo mejor para ella es mudarse a la cadena de la competencia. Fernando lleva muchos años trabajando en el grupo y sabe que disfruta de buenas condiciones.

Sonsoles, según la opinión de algunos expertos, está cometiendo el mismo error que tuvo María Teresa Campos en su momento. La madre de Carmen Borrego también dejó a Paolo Vasile para firmar un contrato muy suculento en Antena 3. El problema es que el programa que le dieron fue un auténtico fracaso y se vio obligada a regresar a Telecinco.

Ónega es muy discreta con su vida privada y no se siente cómoda hablando de ciertos asuntos, pero nunca ha escondido su sensibilidad. Sabe que está rodeada de un buen grupo de colaboradores y le dará pena alejarse de sus compañeros. Disfruta de una amistad especial con Miguel Ángel Nicolás, quien lleva mucho tiempo siendo su mano derecha.

Sonsoles Ónega ha recibido el mensaje que esperaba

Sonsoles podría haberse dejado de llevar por los consejos de su padre, como aseguran ciertos periodistas, pero hay una cosa evidente. Es una profesional de primera categoría y la decisión de romper con Telecinco es exclusivamente suya, nunca se deja manipular. Hay mucha expectación por ver la reacción de los colaboradores de la cadena, pero la hija de Fernando puede estar tranquila.

| Telecinco

Ónega siempre ha contado con el apoyo de sus compañeros, es una gran presentadora y nunca ha cometido ningún fallo. Todos le van a echar en falta, pero ella siempre se ha desenvuelto mejor hablando de temas políticos y sociales. En asuntos de corazón, no es tan rápida porque no disfruta de la misma experiencia, pero siempre está a la altura.

Fernando conoce bien cómo funciona el mundo de la información, por eso, siempre ha tenido cuidado a la hora de hablar de su hija. Sin embargo, no puede evitar sentirse orgulloso y gritar a los cuatro vientos que la presentadora es una gran profesional. Prueba de ello es que ha estado al mando de dos programas diarios durante mucho tiempo, siempre con buenos datos de audiencia.

Sonsoles Ónega ha tardado en dar la noticia

Sonsoles recibió un mensaje de los jefes de su padre, quienes le hicieron una oferta muy suculenta. Ha estado un tiempo dándole vueltas al asunto y, finalmente, se ha decidido: va a abandonar a Paolo Vasile. Ha tardado en comunicar la noticia porque quería tenerlo todo bien atado, es una mujer metódica y no quiere dejar nada a la improvisación.

Ónega cuenta con el apoyo de Telecinco, a pesar de que no ha querido renovar su contrato. Es posible que tenga más suerte que María Teresa Campos, pues a ella no le pondrán ningún impedimento para regresar a Mediaset. De momento cree que su futuro está en Atresmedia, pero no sabe lo que le deparará su nuevo puesto de trabajo.