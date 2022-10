El hombre que ha entrado en la vida de Carmen Alcayde tras separarse de su marido

Carmen Alcayde está pasando por un duro momento. Se ha separado de su marido, y, como todas las rupturas, el momento del duelo es muy doloroso.

La colaboradora de Telecinco ha revelado el pasado martes 11 de octubre que su matrimonio con Eduardo Primo llegaba a su fin. La pareja, además, tienen tres hijos en común.

Para la comunicadora esta decisión ha sido "dura, meditada y acertada" como le explicaba a Jorge Javier Vazquez. La colaboradora, según ha indicado, llevaría pensándolo desde hace tiempo. Pero nunca se había atrevido a dar el paso.

Ha señalado que una de las causas por las que se separa es la de encontrarse a sí misma. Y es que una no puede ser feliz si no sabe quién es y está atrapada en un matrimonio donde no puede averiguarlo.

"Lo hemos hecho por nuestros hijos, para que vean a sus padres bien. Cuando no hay una armonía en casa, lo mejor para ellos es que vean que se puede ser feliz aunque sea separados. No nos sobrábamos, pero no nos complementábamos", contaba.

En muy raras ocasiones Carmen Alcayde ha hablado sobre su vida personal. Siempre ha sido muy reticente a estar en el foco mediático. Aunque esta vez ha hecho una excepción. "Necesito encontrarme a mí misma. Carmen no estaba y quiero encontrarla", explicaba con calma.

Y es que si echamos la vista atrás era bastante llamativo que la presentadora hubiese pasado tanto tiempo con sus amigos este verano. Era muy extraño que no pasara tiempo junto a su familia, como hacía de costumbre.

En unas de sus publicaciones de Instagram publicaba "De vez en cuando la vida" junto a su amigo David Valldeperas.

Pero ahora la pregunta es en quién ha encontrado apoyo Carmen Alcayde para estos momentos.

La colaboradora goza de un grupo muy reducido de amigos con los que sale y socializa. Y han sido ellos los que le han ayudado a pasar este bache en su vida como mejor han sabido.

El nuevo hombre de Carmen Alcayde

Valldeperas se ha convertido en el hombre en el que más confía en estos momentos. Carmen Alcayde y él se conocieron cuando presentaron Aquí hay madroño en TeleMadrid. Y desde entonces la química entre los amigos no ha hecho más que subir.

Y como prueba de esto, el comunicador fichó enseguida a Alcayde para Sálvame como colaboradora. Y su relación sigue siendo la misma: en cuanto se apagan las cámaras, su amistad sigue.

Aunque es verdad que el aterrizaje de Carmen en el programa fue complicado, la madrileña se ha hecho a su entorno. Aparte del director, la joven también encontraba entre sus compañeros buenos amigos.

Solo hay que echar la vista atrás y ver cómo la misma Terelu Campos arrimaba su hombro para consolarla en un duro momento. "Ha pasado por circunstancias extremadamente complicadas para mantener a sus tres hijos", decía.

Y es que no debe ser nada fácil poner punto y final a un matrimonio de más de 30 años y con hijos en común. Ella siempre ha tenido buenas palabras para su familia y los que la rodean. Ahora debe empezar una nueva etapa en su vida y conocerse a sí misma.

Aunque su círculo de amigos también sale fuera de Mediaset. Carmen Alcayde cuenta con grandes amigas como la actriz Nerea Garmendia. Ambas protagonizaron recientemente una obra de teatro."Qué suerte tenerte", le escribía hace unos meses.