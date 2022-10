Los hijos de Sara Montiel siguen sin creer qué hizo su madre antes de morir

Sara Montiel fue una de las actrices y cantantes con mayor reconocimiento de nuestro país. Y es que la artista fue todo un ícono del mundo del cine. Su talento para la interpretación y el cante causaron sensación, además de su característica belleza, que tampoco pasó por inadvertida.

Debido a estas razones, las cámaras la adoraban, parecían que estaban hechas para ella. Por este motivo, cuando murió en el año 2013, su fallecimiento dejó una gran huella, no solo para sus fieles fans, sino también, evidentemente, para aquellos que le tenían en gran estima.

Entre ellos, se encontraba Carlos Ferrando, amigo íntimo de Sara Montiel, quien justamente, ahora, ha hecho una sorprendente confesión sobre ella.

Carlos Ferrando: "estuve a punto de casarme con Sara Montiel"

Carlos Ferrando dio sus primeros pasos en el mundo de la fama en la década de los 90, cuando empezó a aparecer en bastantes programas de televisión, como por ejemplo, Crónicas Marcianas. A raíz de su labor en la pequeña pantalla, poco a poco empezó a relacionarse con muchos famosos de la talla de Sara Montiel.

El murciano no solo fue una de las personas más cercanas a Sara Montiel, sino también fue su máximo confesor. Por lo que conoce hasta el último secreto más bien guardado de Sara Montiel.

Justamente, debido a todas las experiencias que ha tenido con algunos rostros conocidos, ahora, Ferrando acaba de publicar un libro titulado La delgada línea rosa. En esta obra en cuestión, el excolaborador recopila algunas vivencias que ha pasado con varios famosos, entre ellos, como no podía ser de otra forma, se encuentra la misma Sara Montiel.

Desde siempre ha causado bastante interés la vida amorosa de Sara Montiel. Es preciso recordar que Sara Montiel pasó un total de cuatro veces por el altar. En primer lugar fue con Anthony Mann, un director de cine.

Después llegaron José Vicente Ramírez y José Tous, este último padre de sus dos hijos adoptivos, Thais y Zeus Tous. La actriz, tras enviudar de Tous porque este falleció debido a un cáncer, en 2002 contrajo matrimonio con Tony Hernández, un editor de cine cubano.

La relación entre ellos dos fue sumamente tormentosa y muy polémica, ya que acapararon en su día más de un titular. A raíz de las continuas diferencias que había entre los dos, finalmente, la pareja, al cumplir un año de casados, decidieron divorciarse.

Eso sí, según ha asegurado el murciano, él mismo estuvo a punto de casarse con la gran Sara Montiel antes de que ella diera el 'sí, quiero' a Hernández. "Sí, cuando ella necesitaba dinero la primera opción fui yo, pero no lo podía consentir", revelaba.

"La adoraba, pero nunca estuvimos enamorados. Creo que Antonia me quiso, pero Sara me mintió siempre", explicaba. De manera que la gran Sara Montiel tenía cierto interés en mantener una relación de pura conveniencia con el periodista, que por aquel entonces se encontraba en el punto más álgido de su carrera.

La próxima serie de Sara Montiel

Por otro lado, no solo el nombre de Sara Montiel está dando de que hablar por las declaraciones que ha dado Ferrando, sino también por otro claro motivo. Y es que, según Diez Minutos, se estaría planteando hacer una serie de la mítica actriz.

Una producción que estaría a cargo de Tirso Calero, productor que ha participado en algunas series como Amar es para siempre, Gran Reserva o Cuéntame. Desde luego, un proyecto cinematográfico que causaría mucho interés porque se podría ver en la pantalla la vida recreada de la gran Sara Montiel.

No obstante, de momento no se tiene más información al respecto, así como no hay nada asegurado.

