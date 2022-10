Los hijos de Nacho Palau reciben el otro diagnóstico y asumen que ha terminado mal

Nacho Palau ha estado más de 20 años en silencio, pero rompió con Miguel Bosé y se dio cuenta de que solamente tenía una opción. Tuvieron cuatro hijos juntos, dos se quedaron con él después de la separación y los otros dos se marcharon con el cantante. Entonces empezó una batalla legal que todavía no ha terminado, pero que ya es mucho más calmada.

Nacho Palau emitió un comunicado para anunciar una noticia bastante preocupante: debe luchar contra un cáncer de pulmón muy delicado. Según las últimas informaciones, se ha puesto en manos de los mejores especialistas y el tratamiento ha funcionado. Todavía tiene que recorrer un largo camino, pero es optimista y sabe que superará el bache más pronto que tarde.

Nacho sabe que su familia ahora tiene otro motivo para estar preocupada: la salud de Miguel no es buena y tiene que ser operado. Iba a realizar una gira para promocionar su segundo libro y ha tenido que hacer un alto en el camino para recuperarse. Los hijos del artista ya han recibido el diagnóstico y han asumido que el proyecto terminará de mala manera.

Nacho se ha metido al público en el bolsillo y su participación en Supervivientes le ha convertido en una gran estrella. Sin embargo, Bosé no cuenta con el cariño de los espectadores y la promoción de su primer libro fue bastante complicada. Pensaba arreglar todos sus fallos con la segunda publicación, pero no podrá hacerlo porque le tienen que operar.

Palau recibió un mensaje muy cariñoso de su exnovio cuando anunció que tenía cáncer, así que no sería de extrañar que haya hecho lo mismo. Quizá se haya puesto en contacto con él para preocuparse por su estado, que parece empeorar por momentos. Debe ser intervenido con urgencia para solucionar una hernia discal que le está generando muchos dolores.

Nacho Palau está muy preocupado

Nacho sabe que sus niños están en buenas manos, mientras él se recupera su madre se está encargando de sus cuidados. El problema es que ella acaba de salir de una enfermedad parecida y también necesita descansar, ahí entra Miguel Bosé. El artista tenía la misión de cuidar de los críos y ahora debe estar ingresado durante un tiempo.

Palau cuenta con la ayuda de una persona que se ha convertido en alguien indispensable: su novio Christian. Según ha salido publicado, la pareja está mejor que nunca, este bache solamente ha servido para que afiancen su amor. El escultor habla de él con mucho cariño y asegura que sin su ayuda no podría haber dado ningún paso adelante.

El hijo de Lucía Bosé anunció que estaba escribiendo un libro que era fundamental para entender su carrera. Historias secretas de mis mejores canciones ha llegado a las librerías para convertirse en el producto más vendido, pero no tendrá promoción. El cantante tiene una hernia discal que no le deja vivir tranquilo y los médicos quieren operarle cuanto antes.

Nacho Palau siempre está dispuesto a ayudar

Nacho se esforzó mucho para no llegar a los tribunales y no lo consiguió, no logró firmar un pacto amistoso de separación. Durante todo este tiempo Miguel ha estado centrado en sus proyectos profesionales y ahora sabemos que han acabado de mala manera. Sus hijos son conscientes de que el libro no tendrá mucha repercusión, pues no contará con la publicidad suficiente.

Palau se ha apartado del foco mediático, no le interesa llamar la atención porque para él solamente hay una cosa importante. Quiere que su familia no sufra y sabe que si está expuesto debe aceptar ciertos comentarios. También es cierto que la mayor parte del público está a su lado, todos saben que es un hombre honrado y directo.