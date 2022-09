Los hijos de Nacho Palau, escondidos al descubrir lo que están haciendo con su padre

Tanto Nacho Palau como sus hijos no saben qué decir después de ver qué es lo que está haciendo Miguel Bosé. Y es que, desde que estos dos reconocidos personajes de la prensa social internacional decidieron separarse, poco se ha sabido del artista.

Hace unas semanas, la vida del exsuperviviente cambió por completo. Tras su regreso de Honduras, el valenciano dejó a todos sus seguidores sin palabras al confesarles una terrible noticia.

| Europa press

A través de las redes sociales, Nacho Palau decidió mandar un comunicado en el que anunció por sorpresa que le habían diagnosticado cáncer en los pulmones tras haber sido ingresado en el hospital por problemas respiratorios.

"Hola a todos queridos. Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato".

"Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad", se disculpó Nacho Palau públicamente.

"No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental de mi recuperación".

| Instagram: @anabelpantoja00

"Disfrutad día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices",

Ahora, los hijos de Nacho Palau no se esperaban ver a su otro padre en la televisión de nuestro país. Y es que, con la nueva temporada de Got Talent, Miguel Bosé ha regresado a nuestras vidas.

Nacho Palau y sus dos hijos no dan crédito

Nacho Palau se ha quedado sin palabras al ver al que, posiblemente, sea el mejor imitador de su expareja, Miguel Bosé.

Este lunes 12 de septiembre, Telecinco ha emitido la segunda entrega de Got Talent. Y, aunque ha estado llena de actuaciones de todo tipo, la que más ha llamado la atención ha sido la protagonizada por el intérprete de Amante bandido.

Durante la segunda etapa de las audiciones de este conocido talent show de Telecinco, tanto los jueces del programa como el mismísimo Nacho Palau se han quedado en shock al conocer al doble de Miguel Bosé.

| GTRES

Y es que, gracias a la similitud vocal que Paulo Rojas comparte con el artista y a su impresionante caracterización, ha conseguido meterse en el bolsillo a los cuatro miembros del equipo profesional del programa.

Después de una actuación perfecta, Nacho Palau y sus hijos han tenido la oportunidad de escuchar las opiniones de Risto Mejide, Edurne, Paula Echevarría y Dani Martínez.

"Me han gustado especialmente, has pillado los gestos que hace en directo y eso es muy difícil. Hay que verlos mucho, estudiarse muchas horas sus movimientos, enhorabuena", ha asegurado la pareja sentimental de Laura Escanes.

Por otra parte, las dos mujeres del jurado han pensado exactamente lo mismo: "Ha sido como ver al mismísimo Miguel Bosé".

Pero, sin duda, el que más impactado se ha quedado con esta actuación ha sido Dani Martínez. Y es que, el humorista lleva años imitando las voces de los personajes más famosos de nuestro país. Por eso, esta actuación le ha dejado sin palabras.

"Yo llevo imitando cientos de voces toda mi vida, desde que tengo uso de razón lo hago. No sabes, los que imitamos voces, lo que disfrutamos cuando nos encontramos con alguien que hace una imitación así", ha asegurado el cómico.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

"Ya no solo cómo has cantado, cada gesto de la cara, cómo has cuidado el parecido, cada movimiento. Es absolutamente una barbaridad lo que has hecho y cómo lo has hecho".