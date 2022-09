Los hijos de Nacho Palau se enteran de la peor forma de la mentira de su padre

Nacho Palau se encuentra en estos momentos sometiéndose a un tratamiento contra el cáncer de pulmón que le ha sido diagnosticado. Esta enfermedad le tiene ahora alejado de los medios, aunque este fin de semana hemos podido volver a verle. Déjate Querer ha emitido la entrevista que le hizo antes de que diera a conocer su enfermedad y en aquella se ha desvelado un secreto.

Los hijos del escultor y los espectadores han descubierto que antes de entrar en Supervivientes hizo un pacto con su novio, Cristian Villela. Consistía básicamente en ocultar su relación a todo el público. Sin embargo, el concursante no lo cumplió.

Nacho Palau y su pareja descubren la 'mentira' que acordaron

El ex de Miguel Bosé nada más volver a España tras participar en el citado reality acudió al programa de Toñi Moreno. Lo hizo para hablar de su paso por Honduras y también para reencontrarse con su chico. Y dicha intervención televisiva se ha emitido este fin de semana.

El reencuentro entre la pareja ha sido especialmente emotivo. Ha provocado que ambos reconocieran sus sentimientos y Nacho no pudiera evitar declarar su amor a los cuatro vientos. Ha dicho: “Todos los días te he echado de menos”.

“Llevas dos años muy complicados a mi lado porque no te lo he puesto fácil. Y ahora me he podido ir tranquilo porque tú estabas aquí”.

En este alarde de sinceridad, se ha desvelado que Palau en cierta medida acordó con su chico 'mentir' a la audiencia de Supervivientes. Cristian ha explicado el pacto al que llegaron previamente a que entrara en aquel: “La idea era que entrara soltero y saliera soltero. Lo acordamos así para protegerme y por el tema de los niños, para que no hubiera prensa”.

Acto seguido, ha contado cómo su pareja rompió el pacto previo al programa. Ha manifestado: “Yo estaba comiendo un bocata de carne mientras veía la prueba del puente de las emociones. Y cuando salió la palabra amor pensé que iba a hablar de nuestro perro, de sus hijos... tenía diez opciones antes de mi nombre”.

“De pronto, le pego un bocado al bocadillo y dice mi nombre, empecé a toser y no escuché nada de lo que dijo. Solamente veía que lloraba, pero como estaba tratando de no ahogarme no oía nada. Así que luego lo vi en redes sociales y no lo podía creer”.

“Fue una gran declaración de amor ante toda España y fue maravilloso. Él fue muy valiente”.

A esto ha añadido: “No lo hemos llevado en secreto porque todo el mundo en el pueblo sabía de nuestra relación. Me veían llevar a los niños al colegio o hacer la compra, pero todo el mundo ha estado callado porque era nuestra intimidad. Y este gesto lo valoro y agradezco un montón”.

Nacho Palau no tenía estrategia

El exconcursante ha sido tachado de estratega por haber intentado ocultar su relación sentimental, no obstante, Villela lo ha negado por completo. Lo ha hecho afirmando: “Mucha gente dijo que había sido una estrategia hablar de mí a mitad del concurso. Pero es lo más lejos de la realidad”.

Es más, Nacho ha explicado el porqué en un momento determinado decidió no seguir con lo acordado con su pareja. Sus palabras han sido estas: “Me salió porque al pisar el peldaño del amor en el puente tenía claro que el amor es él. Quizás con la historia con Miguel pensé que no quería pasar otra vez por lo mismo”.

“Lo echaba tanto de menos que me puse a hablar de Cristian. Me quité un peso de encima, pero me cagué al pensar en la que me estaba metiendo”.