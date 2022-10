Los hijos y la mujer de Paolo Vasile confiesan por qué no pueden volver a España

Paolo Vasile deja Mediaset. El que fuera CEO de la gran cadena pone punto y final a su paso por la empresa. A sus 69 años ya puede concentrarse en lo que de verdad le importa: su familia.

El empresario italiano fichó hace 23 años como alto mando de la cúpula de Mediaset. Ahora ya solo le quedan unos últimos meses antes de abandonar de por vida su despacho. Gracias a su trabajo, Vasile ha forjado una gran amistad con periodistas como Ana Rosa Quintana y Emma García.

Aunque, según dice el empresario, su mayor logro en la vida no ha sido en el campo profesional sino en el personal. "Lo mejor de mi vida es mi matrimonio y mi mujer", ha declarado el italiano. Pese a su devoción por sus seres queridos, tiene una vida partida entre Italia y España.

Paolo Vasile se casó con Annalisa, a quien conoció en su último año de instituto. Y fue por ella por quien renunció a todo lo que tenía para estar con ella. Se mudó de un barrio burgués a uno mucho más humilde para vivir juntos su amor.

| Europa Press

El padre del empresario es Turi Vasile, quien era dueño de la productora Ultra Films, el cual se hundió con Roma de Fellini.

Una familia dividida

Annalisa y él llevan 51 años casados y tienen tres hijos. Y fue ella quien le animó a aceptar el puesto como CEO de Mediaset España en 1999. Así que esto produjo la mudanza de toda la familia a Madrid.

No obstante, a los cuatro años esta regresó a Roma. A partir de ese momento, Vasile viajaba todos los fines de semana a la capital italiana sin faltar ni una sola vez.

"Se vinieron al año de estar yo aquí y estuvieron cuatro. Fue el mejor periodo de mi vida familiar, han sido años maravillosos, porque la nuestra es una familia muy normal."

"Nos queremos y nos gusta estar juntos. Pero mis hijos son ya mayores y tienen su vida en Roma. Mi mujer vive en Roma y yo resido en Madrid de lunes a viernes", explicó.

| GTRES

Y esta es la razón por la cual la familia ha tenido que separarse. Para alcanzar el éxito en el plano laboral, ellos tuvieron que hacer el sacrificio de vivir separados. Aunque Vasile hizo lo mejor para poder seguir presente en sus vidas, aunque no fuese de manera permanente.

"Yo no tengo una vida personal y otra profesional, todo es una. Tengo un pacto unilateral con mi familia", indicaba el italiano.

Si me telefonean, corto lo que esté haciendo y hablo con ellos. Pero si estoy con ellos y me llaman del trabajo, interrumpo todo y me voy".

Una relación a distancia

| GTRES

El CEO sigue enamorado de su esposa como el primer día. Él ha hecho todo lo posible por poder llevar adelante su vida personal a tanta distancia de sus seres queridos. Aunque no olvida, quien manda realmente.

"Ella es la jefa en casa, yo no pinto nada. Lo único que espero es haber contribuido a la formación de mis hijos. Estoy muy contento con ellos, pero esta es una tarea que no se acaba nunca", dice.

Eso sí, parece que Paolo Vasile ha aprendido de su trabajo y sabe que debe guardar en secreto su vida privada. Así que no se sabe mucho acerca de sus hijos ni a qué se quieren dedicar.

"Quiero que elijan libremente. Para descubrir tu vocación nadie ha de empujarte. Es como la fe: la tienes o no".