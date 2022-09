Los hijos de Bertín Osborne ya saben lo de su madre y lo del nuevo novio en casa

Bertín Osborne y sus dos hijos se han quedado totalmente sorprendidos al conocer las últimas declaraciones de Fabiola Martínez. Y es que, se acaban de enterar de la nueva situación sentimental de la venezolana.

Hace algo más de un año y medio, esta mediática pareja anunció que, después de 15 años de matrimonio, habían decidido firmar los papeles del divorcio. Tal y como contó la propia modelo, su separación se produjo por "un deterioro de la relación prolongado en el tiempo".

| GTRES

Desde entonces, hemos podido ver a Bertín Osborne y a Fabiola hacer vidas totalmente diferentes, aunque siguen estando muy unidos por el bien de Carlos y Kike.

Tanto es así que ambos han decidido seguir adelante con la Fundación Bertín Osborne, con la que ayudan a las familias con niños con discapacidad y les proporcionan todos los recursos necesarios para sus cuidados.

En el terreno de lo sentimental, Bertín y la modelo han optado por llevar este tema en la más absoluta discreción. "Mi corazón está totalmente soltero y por mucho tiempo espero. No tengo ni el más mínimo interés", aseguró el presentador de Mi casa es la tuya en una ocasión.

Pero ahora, gracias a la última entrevista de Fabiola, el empresario se acaba de enterar en qué punto se encuentra el corazón de su exmujer.

Bertín Osborne no da crédito

Bertín Osborne se ha quedado sin palabras al escuchar las últimas declaraciones de su expareja. Este mismo martes, 20 de septiembre, el portal de noticias Chance ha publicado la primera entrevista de Fabiola Martínez tras el regreso de sus vacaciones de verano.

Durante esta charla con Europa Press, la venezolana ha hecho una importante confesión acerca de su actual situación sentimental. Y es que, todo apunta que el corazón de la venezolana ya está ocupado.

| GTRES

Cuando le han preguntado si está dispuesta a conocer a gente nueva, la exmujer de Bertín Osborne ha sido muy clara. "¿Enamorada? Bueno, yo no sé si enamorada, pero tampoco estoy cerrada. Creo que todo tiene su momento y todavía no ha llegado, pero yo estoy bien. Me dejo querer".

A pesar de que Fabiola no ha soltado prenda sobre si hay un nuevo hombre en su vida o no, sí ha querido dejar claro cuál es el perfil de persona que ella está buscando.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Un hombre para conquistarme tiene que ser divertido, que me haga pasar ratos agradables y muchas risas y ahora la verdad es que no quiero nada… Cualquier cosa que sea no pasármelo bien, es complicarme la vida y no estoy dispuesta".

Lo que si tiene muy claro la televisiva es que, si en algún momento decide tener una nueva pareja, va a intentar por todo los medios que esta situación no afecte a los dos hijos que tiene con Bertín Osborne.

"No lo sé. No puedo hablar por Bertín, pero creo que tanto él como yo en eso tenemos muy claro que lo importante son los niños", ha comenzado explicando Fabiola.

| Europa Press

"Entonces, si surge el tener una pareja, ambos vamos a tener el cuidado suficiente como para introducir a esa persona de la mejor manera posible y que se vaya asimilando. Los dos lo haríamos con mucha conciencia de que ejerza el menor impacto negativo posible".

Pero, las cosas se han empezado a torcer cuando un periodista de esta agencia de noticias le ha preguntado directamente por una posible reconciliación con el padre de sus hijos.

"Pasopalabra, página, vida… Nos llevamos fenomenal, él está superbién y yo lo veo bien por lo menos. Tampoco es que nosotros hablemos de esas cosas hasta ese punto, pero no sé, yo creo que ahora estamos mejor que antes. No hay fricción, no hay conflicto, estamos bien".