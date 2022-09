El hijo de Sara Montiel confiesa lo que siempre tapó sobre la muerte de sus padres

El hijo de Sara Montiel no ha tenido ningún problema en contar públicamente una información sobre la muerte de sus dos padres que, hasta ahora, había permanecido en la sombra.

Con tan solo 9 años, Zeus Tous tuvo lidiar con el fallecimiento de su padre, un acontecimiento que le marcó de por vida. Y es que, tal y como ha confesado en su última entrevista para la revista Pronto, "siempre ha sido un referente en mi vida".

"Aunque ya no esté conmigo, le tengo presente en mi mente y en mi corazón. Sigo echándole de menos", ha asegurado este conocido personaje de la prensa social de nuestro país.

Dos décadas después de esta desgracia, tanto él como su hermana Thais volvieron a recibir un duro golpe. El 8 de abril de 2013, los hermanos tuvieron que despedirse de Sara Montiel, quien murió a los 85 años de edad.

Ahora, el hijo de esta reconocida actriz ha confesado lo que siempre había mantenido oculto de las muertes de la artista y su marido.

El hijo de Sara Montiel se abre en canal

Para el hijo de Sara Montiel y José Tous está siendo muy difícil seguir adelante sin el apoyo y la compañía de sus dos padres. Y es que, según ha confesado este joven en su entrevista para Pronto, el fallecimiento de este promotor teatral cambió su vida por completo.

El pasado 25 de agosto se cumplieron tres décadas de la muerte de su padre, por eso, no ha querido dejar pasar la ocasión para desvelar uno de los grandes secretos que ha estado escondiendo durante todos estos años.

"Creo que aún no he superado las muertes de mis padres. Por mucho que intentes olvidar, es imposible llenar el vacío que dejan, pero aprendes a sobrellevarlo lo mejor posible. No queda otra", ha asegurado durante su chala con esta cabecera.

Además, Zeus Tous también ha querido hablar sobre el fallecimiento de Sara Montiel. Y es que, según ha revelado este joven, fue la propia Thais Tous la que le avisó de lo que había pasado.

"Me despedí de ella a primera hora de la mañana porque me iba a clase y me llamó mi hermana para decirme que había muerto. Al principio, no me lo creía. Nos queríamos mucho. Es verdad que tuve mayor feeling con mi padre, pero a ella la quise de otra forma…".

El hijo de Sara Montiel habla de su padre

A pesar de que el hijo de Sara Montiel no compartió con José Tous muchos años de vida, Zeus siempre se ha sentido muy unido a él. Por eso, no ha querido dejar pasar la ocasión para hablar de la conexión tan especial que todavía siente con el coleccionista de arte.

"Por desgracia, no estuve mucho tiempo a su lado, pero fue una experiencia inolvidable. Estábamos muy unidos. Yo tenía 9 años cuando falleció y era su ojito derecho. Íbamos juntos a todos lados, a los partidos de fútbol, de pesca en el barco...", ha relatado este joven durante su entrevista.

Pero, cuando le han pedido que describiera a su padre, el hijo de Sara Montiel no se lo ha tenido que pensar mucho. "Él era educado, caballeroso, muy extrovertido y gracioso".

"Se le veía serio, pero tenía un gran sentido del humor. Y en la intimidad fue un padre excepcional y un gran marido, además de amigo de sus amigos".

Además, Zeus Tous ha dejado muy claro con qué rasgos de la personalidad de sus padres se identifica más. De su padre, se queda con "la seriedad, con el saber estar y con ser algo bromista".

En cambio, a la hora de hablar de Sara Montiel, tiene claro que se identifica con "su tenacidad, su disciplina en el trabajo y con su afán de superación".