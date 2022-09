El hijo pequeño de Ortega Cano ya sabe si sus padres se van a separar

La tensión familiar entre José Ortega Cano y Ana María Aldón sigue su curso. Desde que comunicaron a los cuatro vientos que estaban en plena crisis matrimonial, la pareja ha acaparado muchos titulares en los últimos meses. Además, lejos de terminar con la polémica, también salían a ofrecer su testimonio públicamente otros familiares como Gloria Camila y Gema Aldón.

Desde luego, todo el mundo era consciente de que el todavía matrimonio solo tenía dos opciones a elegir: separarse definitivamente o darse una nueva oportunidad. No obstante, conforme transcurre el tiempo, parece ser que la pareja está más cerca de tomar la primera decisión que la segunda.

Justamente, el pasado domingo 4 de septiembre, se pudo comprobar, una vez más, que entre el extorero y la diseñadora todo está más que perdido. La tensa llamada en directo en Ya es verano entre ambos, con Verónica Dulanto de intermediaria, hizo saltar aún más las alarmas sobre un inminente divorcio.

Pocos días después de producirse ese momento, en el día de hoy, 7 de septiembre, la revista Lecturas ha tenido como protagonista a un importante miembro del clan. Un familiar de Ana María Aldón que no ha dudado en poner contra las cuerdas al mismísimo Ortega Cano, padre de Gloria Camila.

Gema Aldón explota contra los Ortega: "José no es familia de mi madre"

Así es, nos estamos refiriendo a la hija de la diseñadora, Gema Aldón, que ha ofrecido una entrevista para este conocido medio. Lo cierto es que, desde que su madre empezó una relación sentimental con Ortega Cano, la joven siempre se ha mantenido al margen de las cámaras.

Sin embargo, cuando salió a la luz la noticia de que el matrimonio estaba atravesando un gran bache y las polémicas declaraciones de Gloria Camila, la agente funeraria quiso romper su silencio.

En primer lugar, la hija de la exsuperviviente quiso mostrar su descontento en Déjate Querer, programa donde su progenitora concedió una entrevista. Semanas después, harta de la situación, optó por sentarse en el Deluxe, donde habló alto y claro sobre los Ortega.

"Estoy cansada de que se siente uno y el otro. Se acabó de hablar mal de mi madre. No te lo voy a permitir ni a ti, ni a nadie de tu familia porque todos tenéis por dónde callar", advertía refiriendose a Gloria Camila.

Y, aunque en un principio no tenía malas palabras para el marido de su madre, ahora, su opinión respecto al padre de Gloria Camila ha cambiado. Asimismo, la agente funeraria ha explicado en exclusiva para Lecturas la situación actual entre su progenitora y el diestro. "José no es familia de mi madre, la familia te apoya y a mi madre su marido no la apoya en ningún momento", empezaba diciendo.

Cansada de guardar silencio durante tanto tiempo, Gema Aldón ha estallado. "Mi madre está mal porque le han humillado", proseguía. "Se merece ser feliz con alguien que la quiera", lanzaba una pullita al todavía marido de la colaboradora.

Por otro lado, la joven ha aclarado que había tardado en hablar públicamente porque no quería "hacer daño a los demás".

Además, por si fuera poco, la andaluza también ha tenido palabras para Gloria Camila, con quien tiene una pésima relación. "Gloria Camila es mala persona, se cree superior", ha confesado. "Gloria no ha tenido respeto por ella", decía.

Desde luego, esta demoledora entrevista no habrá sentado nada bien al mismísimo Ortega Cano, dado que, nuevamente, se encuentra en el ojo del huracán. Solo el tiempo dirá cómo terminará esta historia. ¿Contestará públicamente Gloria Camila a su todavía hermanastra cuando salga de Pesadilla en El Paraíso?

Ortega Cano, aliviado tras descubrir que Gema Aldón rechazó una importante oferta

Por otro lado, esta exclusiva aterriza a pocos días de estrenarse por todo lo alto el nuevo concurso de Telecinco, Pesadilla en El Paraíso. Justamente, en este reality se podrá ver a Gloria Camila y, no cabe duda, de que todas las miradas estarán puestas en ella.

No obstante, es inevitable pensar qué hubiera pasado si, finalmente, la hijastra de Ortega Cano hubiera decidido participar en este formato. Y es que, tal y como lo contó Gema Aldón, la productora le ofreció un puesto en el nuevo concurso de la cadena, donde se habría visto las caras con Gloria Camila.

"A mí me llamaron para entrar en Pesadilla en El Paraíso, pero yo no quiero ir a ningún reality ahora mismo", empezaba diciendo. "Yo no voy a dejar a mi niña sola dos meses, el año que viene igual...".

"Si yo quisiera ir a un reality, en 10 años me han ofrecido infinidad de cosas y hubiese podido hablar lo que no hay en los escritos", zanjaba.