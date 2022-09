El hijo de Juan José Ballesta sabe que la situación es dura porque no hay más dinero

Juan José Ballesta está muy preocupado por su único hijo. Y es que, el actor sabe que él es consciente de la complicada situación que se está viviendo dentro de su casa.

Hace algo más de año y medio, la prensa social de nuestro país se hizo eco de una inesperada noticia. Después de 15 años y un hijo en común, el actor y Verónica Rebollo decidieron poner punto y final a su relación.

En enero de 2021, Juan José Ballesta acudió a sus redes sociales para hacer oficial su separación. "Solo puedo decir que ha sido, es y será siempre… La mujer de todas mis vidas. Dentro de lo malo hemos quedado bien y nos llevamos muy bien".

"Sinceramente, no sé si lo superaré algún día. Lo raro es que me haya aguantado 15 años", continuó explicando el actor. "Vero, cariño mío, te deseo lo mejor, mi sol. Siempre estaré para ti y los tuyos".

A día de hoy, esta mediática pareja no está atravesado por su mejor momento. Y es que, ambos han comenzado una guerra pública que parece no tener fin.

Ahora, las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla en el que Juan José Ballesta y su expareja no dejan de dedicarse algún que otro reproche.

Juan José Ballesta sufre por su hijo

Juan José Ballesta no ha podido evitar preocuparse por su hijo Juanito. Y es que, este joven de 14 años es totalmente consciente de lo que está sucediendo dentro de su casa.

Hace unos días, Verónica Rebollo no dudó en acudir a sus redes sociales para reclamarle al padre de su hijo la manutención que le corresponde y que, según ella, todavía no le ha pasado.

Todo comenzó cuando el protagonista de la película El Bola compartió un post dedicado a su exmujer. "Tú eres la mujer de todas mis vidas, Vero. Nunca lo olvides. Pase lo que pase, aunque no tengas la razón. Siempre estaré para ti y los tuyos".

Visiblemente molesta por las palabras que el artista le acaba de decidir públicamente, la mujer no se lo pensó dos veces a la hora de cargar con dureza contra el actor.

"Voy a ser muy breve Juanjo. No intento hacer daño a nadie, decirte que pases manutención después de un año y medio, no creo que sea hacer daño. El niño vive conmigo y el padre tiene obligaciones".

Juan José Ballesta sabe que esto es la guerra

Aunque su ruptura fue amistosa, Juan José Ballesta sabe que esta batalla, por ahora, no parece que vaya a llegar a su fin.

En este mismo post, Verónica Rebollo también ha querido hacer una importante confesión sobre su situación económica. Y es que, tal y como ella misma ha revelado, ha tenido que aceptar dos trabajos para hacer frente a todos los gastos de su familia.

Por eso, no ha tenido ningún reparo en reclamarle a su ex el dinero que debería enviarle para el cuidado de su hijo. Pero, al no haber todavía un convenido regulador, la joven considera que se está "aprovechando" del momento. "Me dices que hasta que no lo diga un juez, no me das nada".

"No sé cómo tienes vergüenza a poner esas cosas sabiendo que no me voy a quedar callada. Que soy más clara que el agua y que lo poco que digo, sube el pan", continúa reprochando la ex de Juan José Ballesta.

"Valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Eso lo sabes tú y todo el que nos conoce. Así que, no me hagas explotar que eres más falso y más bien queda…", ha finalizado la madre de Juanito.

