El hijo de Carmen Sevilla confirma que los malos augurios son verdad

Si hay una actriz en este país que goce del cariño y del respeto del público, esa es Carmen Sevilla. La mítica actriz, ya alejada de los focos mediáticos desde que se le detectó Alzheimer en 2009, cumplirá 92 años el próximo mes de octubre. Desde que salió a la luz el delicado estado de salud que Carmen atravesaba, muy poca información ha transcendido a la prensa sobre la situación actual de la presentadora.

Fue en 2012 cuando la actriz comenzó a sufrir pequeñas pérdidas de memoria. Y esto le imposibilitó por completo continuar como presentadora de Cine de barrio. Esta fue el último proyecto en el que Carmen estuvo involucrada profesionalmente.

Tras esto, y con el estado de la enfermedad agravándose, en 2015 saltaba la noticia de que la actriz había sido ingresada en una residencia en Aravaca, Madrid.

Carmen Sevilla a punto de cumplir 92 años

Moncho Ferrer fue uno de los pocos amigos de Carmen que sigue muy pendiente de su estado. En una reciente visita a la actriz, el filántropo hizo unas declaraciones sobre el estado de su amiga: “Carmen está como siempre, en una situación estable, pero bien, tiene el corazón muy fuerte, pero está delicada".

Me he emocionado, cuando le he dado las rosas le he cantado un trocito de Violetas imperiales... es muy auténtica”, comentaba ante los micrófonos de Socialité.

| Cedida

“Todas las semanas viene, yo también, desde hace cinco años, se da las circunstancias que Carmen era vecina mía. Cuando ella estaba en casa cada dos por tres me llamaba. Me he sentido muy feliz”.

Ferrer fue muy claro sobre el estado en el que estaba Carmen y cómo su salud se encontraba muy perjudicada: “Se supone que lo recuerda, no lo puedo responder, se supone que sí que tiene recuerdos, hay que ser sinceros y no contar mentiras."

"Está delicada de salud y se le dan todos los recursos que son necesarios. Está llena de cariño, tiene muchas flores”, contaba Ferrer a los medios de comunicación.

“Ella recuerda, me reconoce, me coge la mano de una manera especial, responde con cariño, yo la quiero mucho, muchos años juntos”, revelaba Moncho Ferrer.

El hijo de Carmen Sevilla se pronuncia sobre el estado de su madre

El pasado mes de julio, su hijo Augusto contaba a la revista Pronto cómo se encontraba su madre: "Mi madre está muy tranquila y bien, la visito con asiduidad y, en ocasiones, llevo a mis hijos conmigo. Desgraciadamente ya no reconoce a nadie, pero no se le ha ido la sonrisa de la cara", revelaba el hijo de Carmen Sevilla.

Carmen Sevilla es muy querida en la residencia. Según revelaron varios medios de comunicación, sus compañeras la tratan con mucho cariño. Al igual que el gran equipo sanitario que la rodea.

| Cedida

Sin duda alguna, el Alzheimer es una de las enfermedades más duras para los familiares del paciente. Aunque Carmen se encuentra bien físicamente, el hecho de no reconocer a sus seres queridos es muy desolador.

Augusto ha reconocido que, aunque esto es un proceso muy duro, él siempre intenta tener una sonrisa cuando ve a su madre en la habitación.

Carmen Sevilla pasará a la historia como un mito del cine español debido a su extensa y longeva carrera. Su cautivadora belleza y su personalidad arrolladora conquistó al público hace décadas. Pero, sobre todo, su encantadora sonrisa le hizo ganarse el sobrenombre de 'La novia de España'.