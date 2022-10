El hijo de Carmen Borrego asume que el embarazo ha acabado con la relación

Carmen Borrego se encontraba viviendo una etapa muy tranquila hasta hace unos días. Todo cambió cuando vieron la luz unos audios de su nuera, Paola Olmedo, criticándola a ella y a más miembros de su familia. Estas declaraciones han 'minado' la relación de la joven con 'Las Campos', pero más aún lo ha hecho la exclusiva dada por la colaboradora contando que va a ser abuela.

Por esta entrevista, la televisiva ha recibido numerosas críticas. Y también por el comportamiento que su hijo, José María Almoguera, y su esposa están teniendo al respecto. De ahí que la relación ahora entre ellos esté en la cuerda floja.

Carmen Borrego, atacada por todas partes

La hermana de Terelu intentó quitarle hierro al asunto de los audios de Paola y por ello fue muy criticada. Pero más ataques recibió cuando a los pocos días aparecía en portada de una revista diciendo que su hijo la iba a hacer abuela. Y es que todo el mundo la acusó de volver a ganar dinero a costa de su familia.

Esta situación la llevó a confesar en Sálvame que la exclusiva estaba consensuada con José María y su mujer. Es más, contó que ellos iban a aparecer también en la revista, pero que en el último momento se echaron para atrás. Incluso relató que el dinero ganado con dicho reportaje no iba a ser únicamente para ella, sino que lo iba a repartir con el matrimonio.

De esta manera, Carmen se defendió de todos los ataques. Se esperaba que su vástago, dado todo lo que ha sufrido su madre, sacara la cara por ella, pero no lo ha hecho. Ha optado por el silencio y por permitir comportamientos inadecuados de su mujer contra la prensa.

Carmen Borrego, defendida por su sobrina

La hija menor de María Teresa Campos ha tenido en el pasado encontronazos con su sobrina, Alejandra Rubio. Sin embargo, los han solventado, y buena muestra de esto es que la joven ha sacado la cara por su tía en televisión. Así, harta de todo lo que se está diciendo de Borrego y de que encima esta tenga ahora una relación complicada con José María, ha salido en su defensa.

Exactamente, ha dicho: “Esta semana ha sido muy complicada para Carmen, se ha llevado mucha culpa de algo que no tiene. Me parece todo muy injusto”.

Y acto seguido ha explicado el porqué de su opinión: “La exclusiva se cierra con los tres, pero salen los audios de esta chica y ellos dos se echan para atrás. Al final eso estaba firmado y ha sido mi tía la que ha tenido que dar la cara y hacerlo ella. No entiendo la actitud de mi primo y su mujer con la prensa, no se la trata así y menos viniendo de la familia de la que vienes”.

A esto ha añadido: “Me da cosa ver las imágenes que ellos han protagonizado con la prensa, ella dando un codazo. Me parece muy feo, no lo comparto y no lo compartimos ninguno de la familia. Quiero que quede muy claro, ellos querían hacer esa exclusiva, pero es que, al final, han pillado a tu mujer poniéndonos verdes”.

“Entiendo que entonces no sea el momento de posar, pero es que eso ya estaba firmado y Carmen no podía echarse para atrás. Mi primo no lo ha entendido, y si él y su mujer hubieran actuado de otra forma, esto se habría acabado. No entiendo la necesidad de hacerle esto a Carmen”.

Tras cuestionar el comportamiento de José María en este asunto, ha manifestado que espera que Borrego no sufra el distanciamiento definitivo con él. Lo ha hecho después de ver unas imágenes de su tía hablando fuera de cámaras en Sálvame diciendo: “Yo ya lo he perdido, para siempre”. Al respecto, Alejandra ha manifestado: “Ella se ha llevado una decepción impresionante”.

“Él se ha posicionado del lado de su mujer. Y es verdad que le habían dicho a él que tuviera cuidado, que se han casado muy pronto e igual no la conocía lo suficiente. Pero no la conozco lo suficiente a Paola para decir que lo manipula o no”.