El hijo de Antonio Resines confirma lo peor tras los nuevos problemas de salud

Antonio Resines es uno de los actores más importantes del país, ha creado escuela y es el maestro de las nuevas generaciones. Siempre ha sido muy discreto con su vida privada, de hecho nadie conocía a su familia hasta que enfermó de coronavirus. El año pasado estuvo más de un mes ingresado por la citada enfermedad y ahora ha vuelto a contagiarse.

Antonio Resines se convirtió en un referente: estuvo realmente mal y no paró de luchar hasta que abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos. Una vez en planta tomó consciencia de la realidad y se dio cuenta de que había estado a punto de perderlo todo. Su espíritu luchador le animó a salir adelante y afortunadamente consiguió que todo quedase en un susto.

Antonio ha hablado con su familia para explicar lo que está sucediendo: tiene que volver a luchar contra el coronavirus. Su hijo Ricardo ha confirmado que después de salir esta noticia ha pasado lo que tanto temían: el artista está recibiendo muchas críticas. Todo empezó por unas declaraciones que ciertos medios sacaron de contexto, pero él no es responsable de nada.

Antonio se convirtió en un referente a la hora de hablar de la pandemia, concedió una entrevista y habló con total sinceridad. Algunos periodistas emitieron sus declaraciones sin explicar cuál era el contexto, por eso decepcionó a tantos espectadores. Pero la única verdad es que Resines en ningún momento quiso ofender a nadie, todo lo contrario.

El actor ha tenido que enfrentarse a dos golpes muy duros: los comentarios dañinos de las redes sociales y la cancelación de sus compromisos. El Festival de Cine de Valladolid le iba a entregar un premio muy importante, La Espiga de Honor, pero no podrá recogerlo. Tiene que estar aislado y guardando reposo porque no quiere que la situación se descontrole.

Antonio Resines ha pedido ayuda a tiempo

Antonio, según ha salido publicado, no tenía ningún síntoma grave, pero se sometió a una prueba para evitar las malas sorpresas. Fue entonces cuando descubrió que se había vuelto a contagiar y no tardó en emitir un comunicado. Su hijo tiene razones para estar preocupado, pues no quiere que el artista cambie de ánimo por sus detractores.

Resines es un maestro del mundo del espectáculo y sabe a quién no debe hacer caso, pero es imposible huir de ciertas situaciones. Su nombre es lo más buscado en la red social Twitter y muchos comentarios no le dejan en buen lugar. Naturalmente también hay usuarios que hablan bien de él, pues su dilatada carrera le ha hecho rodearse de buenos seguidores.

La familia del actor se ha retirado a un segundo plano, es un clan bastante discreto y no quiere llamar la atención de la prensa. Ya han confirmado que ha sucedido lo peor: hay críticas y Resines no puede recoger su premio. Ahora solamente queda esperar a que la enfermedad desaparezca, pues es un problema que está controlado.

Antonio Resines fue muy sincero

Antonio habló sin temor del coronavirus y confesó que él estuvo a punto de rendirse porque estaba completamente perdido. “Me quería morir, no podía más y de hecho en mi delirio se lo dije a los médicos”, estas palabras causaron conmoción. El problema es que después habló de las vacunas y parte del público se le echó encima.

Resines, pese a sus polémicas, es el rostro más importante de la interpretación española. Ha protagonizado grandes series que han pasado a la historia, aunque ese no es su gran mérito. Lo mejor es que gracias a él muchos profesionales se han animado a seguir luchando, gracias a él hay grandes actores.