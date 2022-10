El hijo de Ana María Aldón sigue sin creer dónde ha ido su madre tras el divorcio

No cabe duda de que Ana María Aldón ha empezado una nueva etapa de su vida. Tras pasar una larga y difícil temporada por la crisis que había en su matrimonio con Ortega Cano, finalmente, la diseñadora parece que ha vuelto a nacer.

Asimismo la exconcursante de Supervivientes 2020 daba la noticia el pasado sábado, 22 de octubre, en el programa Fiesta. Pero no fue hasta días más tarde cuando se sinceró al completo en Sálvame.

"No lo hemos hecho antes porque no lo teníamos claro, estaba en otro momento. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, pero saben que se va deteriorando. No hemos alargado, porque tenemos un hijo, se hubiese alargado si no hubiese a nadie en común", le decía al presentador.

"He estado aguantando una situación que creía que podía tener otro desenlace, pero tampoco surgían motivaciones ni nada que te aliente, que te ayude (...). No me sentía como una mujer con 44 años, sentía que se me iba la vida", explicaba.

Ahora, Ana María Aldón ha reaparecido tras su entrevista en el programa vespertino. ¿Cómo se encuentra? ¡Desvelamos todos los detalles!

Ana María Aldón reaparece públicamente tras salir a la luz lo de su divorcio

Conforme transcurría el tiempo, la crisis entre Ana María Aldón y Ortega Cano iba empeorando. Aunque ninguno de los dos tomaba una decisión respecto a su situación, lo cierto es que todo apuntaba a que esta historia finalmente iba a acabar en divorcio.

Pese a ello, la pareja seguía insistiendo en recuperar su matrimonio por el bien de su hijo, José María. No obstante, al final, sus constantes diferencias acabaron por pasarles factura, motivo por el que, entre otros muchos, decidieron que la mejor opción era separarse.

"Nos hemos sentado a hablar. Tranquilos, con mucho cariño y respeto (...). Hubo emociones y gestos de afecto entre nosotros", revelaba la gaditana en el formato presentado por Emma García.

Desde luego, esta entrevista acabó siendo una de las más duras para Ana María Aldón, ya que se rompía por completo. Eso sí, ahora, con la situación más en calma, la reciente exmujer del extorero ha reaparecido públicamente y ha lucido totalmente diferente.

Acostumbrados a ver a una Ana María Aldón seria y nerviosa, ahora, ya no queda nada de esos sentimientos, al menos no de forma pública. Y es que se ha podido ver a la madre de Gema Aldón muy tranquila y sonriente ante el complejo momento que está atravesando.

Asimismo, la diseñadora ha disfrutado de una mañana de compras en compañía de sus amigos y que ha acabado con una comida en exitoso restaurante madrileño El Qüenco de Pepa.

Como era de esperar, ante la presencia de los medios, la misma exsuperviviente ha querido aclarar cómo se encuentra actualmente. "Todo tiene su proceso y su tiempo. No hay que precipitarse a las cosas, llegan cuando tienen que llegar", empezaba diciendo.

"Estamos bien, estamos en calma y eso es importante", revelaba. En cuanto al tema sobre cuándo va a mudarse, la gaditana era clara. "No tengo demasiada prisa, pero es algo que llevo tiempo buscando", zanjaba.

La presunta prueba de paternidad al hijo de Ana María Aldón

Sin duda alguna, uno de los motivos clave que provocó que el matrimonio empezara a entrar en crisis fue cuando se cuestionó la paternidad del hijo de Ana María Aldón. El pasado lunes, 24 de octubre, se empezó a debatir este asunto en Sálvame, en presencia de la misma gaditana y Kiko Jiménez, que aseguró que era conocedor de algo que no sabía ella.

"¿Se le hizo una prueba de paternidad a mi hijo?", le preguntaba la excolaboradora de Viva la Vida al tertuliano. Aunque el novio de Sofía Suescun no quiso darle una respuesta, sí que aseguró que el exdiestro estaba presente cuando sucedió ese momento.

"Entraba y salía de la cocina. Era conocedor", revelaba. Pese a esta declaración, Ana María Aldón decidió darle un voto de confianza a su expareja, ya que insistía en que seguramente no estuviera informado.

