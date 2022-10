El hijo de Ana María Aldón descubre al fin quién es su verdadera familia

El hijo de Ana María Aldón ha podido despejar todas sus dudas. Y es que, desde que comenzaron los problemas entre la pareja, se ha ido dando cuenta, poco a poco, de cómo es su verdadera familia.

Este sábado 22 de octubre, Ana María Aldón se volvió a sentar en el plató del nuevo programa de Telecinco, Fiesta, para hablar del punto en el que se encuentra su matrimonio.

Y es que, después de confirmar que su relación con Ortega Cano está prácticamente rota, Ana María Aldón ha anunciado su divorcio con el diestro. "Nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así".

"Nos hemos sentado a hablar. Tranquilos, con mucho cariño y respeto", ha asegurado a continuación, después de explicar que ahora era el momento y no cuando las cosas aún estaban en caliente.

"Nosotros teníamos que tener las cosas claras y ahora a ver de qué manera lo hacemos para que se perjudique lo menos posible a esa persona".

A pesar de todo, Ana María Aldón quiso dedicarle unas emotivas palabras al hombre con el que ha compartido los últimos años de su vida. "Estoy encantada que mi hijo tenga el padre que tiene. Le doy un aplauso porque como padre es inmejorable".

"Le dije que no hay que asustarse porque yo voy a estar siempre que me necesite. Nunca voy a privar a mi hijo de estar con su padre", dijo a continuación.

Ahora, parece que las cosas se han vuelto a torcer entre la exsuperviviente y su marido. Y es que, una de las personas más cercanas al diestro ha vuelto a arremeter duramente contra Ana María Aldón.

Ana María Aldón no se puede creer lo que está sucediendo

Ana María Aldón está muy cansada de que la familia de Ortega Cano se entrometa en su relación. No es un secreto para nadie que la diseñadora jamás ha conseguido entenderse con los familiares de su marido.

Y es que, desde que comenzó su relación con el torero, la tertuliana no ha sido capaz de encontrar su lugar dentro de este conocido clan que ha llegado a poner en duda la paternidad de su hijo pequeño.

Ahora, y después de haber intentado que Ortega Cano ponga límites dentro de su círculo más personal, ha vuelto a estallar la guerra entre Ana María Aldón y Conchi Ortega.

Este domingo 23 de octubre, la hermana del torero entró en directo en el programa Socialité para arremeter una vez más contra su todavía cuñada.

Cansada de quedar siempre como la mala de la película, la cuñada de Aldón no ha podido evitar estallar ante las cámaras de este programa de televisión.

"Que diga lo que quiera, nunca he tenido con ella más de dos palabras, que se vaya donde quiera", ha comenzado diciendo Conchi Ortega, muy enfadada.

"No quiero saber nada ni de ella ni de José, que se olviden de mí. Estoy disgustadísima, harta de todo, de este rollo y de que me tengan por mala. Voy a tener que tomar otra decisión. Estoy harta de verme en televisión. Yo no he hablado nunca de nada".

Para finalizar su intervención en Socialité, la cuñada de Ana María ha dejado muy claro que ella no quiere formar parte de este espectáculo mediático. "Yo estoy peor. Tengo 78 años y no estoy para estos trotes. No hay derecho, me va a dar algo en algún momento".

Esta no es la primera vez que Conchi Ortega y la modista protagonizan un rifirrafe delante de toda España. Pero hace unas semanas, y después de cargar contra ella en varias ocasiones, la hermana del torero intentó sin éxito firmar la paz con la colaboradora.

"No tengo nada personal en contra de Ana María. Ella me tenía que haber llamado. Hace mucho que no la veo… No me gusta que salga diciendo que soy mala. Venía a la peluquería y a mí me faltaba el mundo para hacer lo que me pedía".