El hijo de Alonso Caparrós confirma el escándalo y llama a su padre

Alonso Caparrós es uno de los que más valora el privilegio que supone formar parte de Sálvame. Para alguien como Alonso, que ha llegado a tocar fondo en la vida y que ha luchado mucho para recuperar su vida y su familia, es fundamental esta oportunidad laboral.

Alonso colabora en todo lo que puede para que el programa funcione. Cantar, bailar, llorar o reír, Alonso puede con todo y lo acepta estoicamente y agradecido.

Caparrós lo ha pasado realmente mal en las últimas horas. El primer Sálvame Mediafest se convirtió en un polvorín cuando algunos participantes afearon la actitud de Raúl. Según ellos, este había sido poco generoso con Alonso Caparrós al querer lucirse él y dejar en un segundo plano al colaborador.

Tras finalizar la actuación de Sueño su boca, Adela González hacía saber al acompañante de Alonso que Miguel Frigenti y Gema López estaban bastante enfadados con el vitoriano.

"Quiero felicitar a Alonso Caparrós, pero he visto al otro, bajo mi humilde opinión, que cantaba muy por encima y no ha sido muy generoso con mi compañero. Es que no se le escuchaba. Debería haber sido más generoso", aseguraba un indignado Frigenti.

Alonso Caparrós asiste al escándalo que le afecta de lleno

Por si fuera poco, Terelu Campos apoyaba al experto en realities atacando al artista invitado. "Yo también lo pienso. Solo hay que ver como han sido Las Ketchup con Gema, como han sido Amistades Peligrosas con Laura Fa, solo hay que ver cómo ha sido Azúcar Moreno conmigo.

Yo creo que un artista es un artista y eso es indiscutible", le espetaba la colaboradora de Viva la vida.

Pero el rifirrafe no se quedaba ahí, ya que Adela González tomaba la palabra para desvelar lo que opinaban otros artistas sobre la actitud del señalado.

"Raúl, te tengo que decir una cosa. No voy a decir el nombre, pero hay artistas que han dicho exactamente lo mismo. Esto no lo hace un artista porque un artista lo da todo cuando está solo, pero en una actuación como esta hay que ser generoso", comentaba la vasca.

"Yo tengo que explicarme, ya que vosotros parece que sabéis tanto. Esto ha sido así y creo que Alonso estará de acuerdo conmigo. La cuestión es que la canción Sueño su boca tiene un registro vocal en el estribillo que es muy elevado y Alonso no llegaba y lo que ha hecho durante la canción es cantar una octava por debajo y por eso su voz ha quedado opacada por la mía", se excusaba Raúl.

"Te pregunto desde la ignorancia ¿Y tú no puedes bajar un poco y acoplar la canción para que él también brille?", insistía Adela.

"La cuestión es que cuando tú estás ahí el sonido no es el mismo que se recibe en plató o en casa. Yo tengo un pinganillo y yo a él si le oía perfectamente, pero en ningún momento he pretendido dejar en la sombra a Alonso", respondía el vasco.

Alonso Caparrós indigna a sus compañeros tras perdonar la traición

Viendo que la situación se tornaba complicada, Alonso Caparrós dio la cara por su compañero de festival. "Yo creo que es una noche muy especial, creo que esto es un regalo para todos, para mí lo es. Es verdad que yo no llego a su tono, pero yo he disfrutado y gracias Raúl", sentenciaba.

La reacción de Frigenti no se hizo esperar. "Me parece muy mal porque en la vida hay que ser un poquito más valiente. Y si los compañeros están sacando la cara por ti, no me vale que tú te calles para quedar bien y nos dejes tendiendo la ropa solos", criticaba.

"En la vida hay que ser un poquito más valientes. Y si estamos sacando la cara por ti no nos dejes con el culo al aire", decía enfadado Miguel.

"Alonso, esto es cuestión de volumen porque nosotros no somos artistas. Y hay que dar las gracias a todos los que se han adaptado a nosotros que no somos nadie", opinaba también Gema López.

Por suerte, Jorge Javier ha intervenido para quitarle hierro al asunto. "He visto a Raúl que a lo mejor es complicado para él cogerla y hacerla diferente. Yo creo que ha sido un dúo estupendo", sostenía.

Para zanjar el tema, Caparrós le decía a sus 'colegas' que "no quiero que tengáis esa sensación. Yo os doy la razón a todos, pero no quiero estropear esta noche ni entrar en polémicas. Os lo agradezco a todos, pero no os enfadéis conmigo", lamentaba.