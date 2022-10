Las hijas de Kiko Hernández descubren que la relación se ha roto

Kiko Hernández se ha convertido en uno de los famosos más protagonistas de la actualidad de la prensa rosa desde hace semanas. Todo por su operación estética capilar y también porque se le atribuye un romance con Fran Antón. Y ahora, por si fuera poco, tiene otro motivo para seguir en el foco mediático: ha roto su amistad con Marta López.

Las hijas del madrileño y sus compañeros de trabajo se han quedado boquiabiertos cuando ha dado la noticia en directo. Al parecer, él y la exconcursante de Gran Hermano hace tiempo que están absolutamente distanciados.

Kiko Hernández confiesa la realidad de su relación con Marta

El colaborador de Sálvame lleva muchos años manteniendo una amistad con Marta. El reality GH, en el que ambos participaron en distintas ediciones, les unió e iniciaron una relación sólida. Pero esta ahora se ha resquebrajado por completo.

López públicamente ha manifestado sentirse molesta porque Kiko no le haya contado nada de Antón. Ha dicho: “No lo conozco ni había oído hablar de Fran nunca. Estoy cansada de que no me quiera contar nada”.

“Para mí él es como de mi familia, pero no me tiene que llamar para decirme con quién se ha acostado. Cuenta lo que le da la gana y cuando le da la gana. A mí me da rabia cuando escucho ciertas cosas, pero es que él últimamente está muy liado”.

De igual modo, ha afirmado: “Creo que no está gestionando bien el rumor de la relación. Es más, yo cuando lo vi hablar desde casa pensé que estaban juntos. Pero yo le he preguntado y me ha dicho que no”.

| GTRES

Estas palabras no han gustado nada a Hernández que ha decidido reaccionar a las mismas tras verlas en un vídeo. Ha manifestado: “¡Qué bonito lo de Marta! Ahora mismo ella no es mi amiga”.

“Hace tiempo que no comparte nada conmigo ni yo con ella. Ha habido una ruptura, antes éramos muy amigos y ahora no, pero no significa que sea mi enemiga”.

Las declaraciones de Kiko han pillado por sorpresa a sus compañeros. Por este motivo, Jorge Javier ha querido conocer desde cuando están distanciados. Y aquel ha sido muy claro: “Esto data de cuando entró a Supervivientes”.

“Marta me llama un día y me dice: «Vamos a quedar para que me prepares para el reality». Yo le doy varios consejos, entre ellos que no vaya a lamerle el culo a Olga Moreno. Le dije que hiciera su concurso”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

A esto ha añadido: “Pero ella ya estaba con Rocío Carrasco todo el rato, porque había visto los episodios cero y uno de la docuserie. Le dije que no fuera por ahí, pero nada. A partir de ahí ya se desbocó”.

Kiko Hernández aclara más detalles

El exconcursante de GH ha oído a la que fue su amiga afirmar que no ha conocido a ninguna de las parejas que él ha tenido en los últimos 13 años. En este sentido, él ha ratificado el dato: “No se las presenté porque yo lo hago cuando quiero y a quien me da la gana”.

| Telecinco

“Yo tampoco le pregunto a ella con quién está. No somos tan amigos como éramos antes y ya está. Es más, si ella me preguntara si estoy con alguien es que la mando a la mierda”.

De esta manera, Kiko ha dejado claro que cada vez está más distanciado de López y parece que no hay vuelta atrás en la situación.