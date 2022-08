Las hijas de Bertín Osborne no pueden más y rompen a llorar por la dolorosa muerte

Bertín Osborne está muy preocupado por sus tres hijas mayores. Y es que, estos días están siendo muy duros para Eugenia Osborne y sus hermanas, ya que se cumple el aniversario de la trágica muerte de una persona muy especial para ellas.

El pasado 30 de junio, Claudia Osborne dio la bienvenida a Micaela, su primera hija fruto de su relación con José Entrecanales.

Y, aunque este conocido clan está pasando por uno de los momentos más dulces de sus vidas, lo cierto es que las jóvenes no han podido evitar llorar al recordar un triste acontecimiento que pasó hace ya 18 años.

Cada 13 de agosto, las hijas de Bertín Osborne no pueden evitar emocionarse al recordar el aniversario del fallecimiento de Sandra Domecq. Este año, dos de ellas se han reunido con su hermana, Ana Cristina Portillo, para homenajear a su madre como se merece.

Bertín Osborne se entera de los planes de sus hijas

Bertín Osborne está muy contento de que sus hijas se hayan reunido para homenajear a su expareja en un día tan especial.

Este sábado 13 de agosto, estas dos jóvenes se reunieron con su hermana Ana Cristina Medina en Sidonia (Cádiz) para pasar juntas el aniversario de la muerte de Sandra Domecq.

Hace 18 años, la exmujer de Bertín Osborne falleció tras perder la batalla contra el cáncer. Por eso este verano, todas sus hijas excepto Alejandra, han decidido hacer una comida en su honor.

Claudia acudió acompañada de su marido, José Entrecanales, y su hija recién nacida, mientras que Eugenia optó por ir sola. Por su parte, Ana Cristina viajó junto a su novio, Santiago Cama­cho.

Bertín Osborne no ha podido evitar emocionarse

Pero, lo que más ha emocionado a Bertín Osborne han sido los mensajes que sus hijas Eugenia y Claudia le han dedicado a su madre a través de las redes sociales.

"Mamá, ya pasaron dieciocho años. Y la verdad es que sigo un poco enfadada con la vida y te sigo echando muchísimo de menos todos los días", escribió Eugenia, junto a una fotografía de su más tierna infancia.

Por su parte, Ana Cristina optó por compartir una imagen de un cuadro en el que aparece una mujer recién salida de la ducha.

"13 de agosto. Un día que celebramos tu vida y todo lo que nos has enseñado. Gracias por seguir reuniéndonos, gracias por tanto amor. Da igual los años que pasen, te echo muchísimo de menos", escribió junto a esta fotografía.

Después de ver todas las dedicaciones de amor que había recibido Sandra, Bertín Osborne se quedó algo sorprendido al ver el escueto mensaje que Alejandra le dedicó a su progenitora. "Para ti, mamá, siempre, todo mi amor".

Pero, sin duda, la que más se extendió fue Claudia Osborne. La hija de Bertín Osborne acaba de ser mamá y esto le ha hecho estar más sensible de la cuenta.

"Hoy es día 13 de agosto y, como siempre, no puedo evitar recordarla… Este año es algo diferente, recuerdo a mi madre mientras sostengo a mi primera hija en mis brazos", comenzó relatando.

"Pensar que, quizá, mi hija ya conoce a su abuela, y que puede que mi madre haya estado acompañando a mi hija durante todo su proceso hasta su nacimiento, me hace sentir muy conectada".

"Hay algo que me dice que parte de la esencia de ella reside ahora en Micaela, y no hay nada que me emocione más y me dé más paz en este día que sentirla a través de ella. Qué mágica es la maternidad y la unión que viaja de generación en generación. Hoy es tu día mamá, te adoro para siempre".