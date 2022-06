La hija de Vicky Martín Berrocal confiesa lo que sufrió mientras vivía con Manuel Díaz

Vicky Martín Berrocal es una de las empresarias más famosas de la prensa del corazón porque pertenece a una familia importante. En 1997 se casó con el torero Manuel Díaz y juntos tuvieron a una hija llamada Alba, joven que se ha convertido en un referente.

La influencer ha confesado en sus redes sociales la pesadilla que sufrió cuando era pequeña, mientras sus padres estaban juntos.

Vicky Martín Berrocal ha leído atentamente el mensaje que Alba Díaz ha mandado a través de sus redes sociales. Tiene mucha confianza con ella y sabía parte del problema, pero es posible que no conociera algunos detalles que ha sacado a la luz. Ha explicado que es una gran amante del fútbol y que sus compañeros se reían de ella porque creían que era un deporte de chicos.

| Gtres

Vicky siempre ha tenido motivos para estar orgullosa de su pequeña, pero ahora puede presumir de ella con mucha más razón. La hija del torero ha reconocido que sufrió acoso escolar, un problema que sigue presente en la sociedad y que debe ser exterminado. Le ocurrió mientras vivía con su padre, pues por aquel entonces el matrimonio todavía no se había divorciado.

Manuel Díaz también tiene una relación estupenda con Alba, pasan mucho tiempo juntos y disfrutan de una conexión envidiable. Todo hace pensar que se ha puesto en contacto con ella después de leer el texto que ha escrito en su cuenta de Instagram. Unas palabras que han servido de ejemplo y que han ayudado a muchos adolescentes.

“De pequeña era una crack jugando al fútbol, tenía futuro. Cuando vivía en Sevilla era la única niña del cole que jugaba y que iba con sus botas a todas partes, no me las quitaba ni para salir a comer. Mis compañeros se metían mucho conmigo porque no hacía cosas de chicas”, ha explicado la influencer.

Vicky Martín Berrocal ayudó a Alba

Vicky es uno de los rostros más icónicos de la prensa del corazón, siempre ha estado muy perseguida y su vida es conocida por todos. Quizá se diera cuenta de que Alba no lo estaba pasando bien, ese fue uno de los motivos por los que salieron de Sevilla. Sin embargo, tal y como ha contado la joven, le costó mucho que su nuevo entorno respetara su pasión por el fútbol.

| Instagram: AlbaDiazMartin

“Me mudé a Madrid y se repitió la historia, me llamaban de todo y me dejaban de lado por hacer lo que me gustaba. En ese momento no tenía tanta personalidad y lo pasé fatal, nunca se me olvidará. Me cortaron bastante las alas, pero gracias a Dios sané”, desliza la influencer en sus redes sociales.

Manuel Díaz sabe que su pequeña ha marcado un antes y un después con su confesión, pues no es la primera en experimentar algo similar. Las redes se han volcado con ella y ha recibido miles de mensajes de agradecimiento, pues ha ayudado a muchas personas.

El acoso escolar es un problema muy común en las escuelas y las autoridades deben tomar cartas en el asunto.

Vicky Martín Berrocal ha llegado a un pacto con su exmarido

Vicky es consciente de que su exmarido Manuel sigue siendo uno de los toreros más importantes del momento. Se separaron hace más de dos décadas y en un primer momento tuvieron sus diferencias, pero actualmente se llevan de maravilla. Saben que tienen en común a Alba, una hija estupenda que se ha ganado el respeto de la prensa del corazón.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Alba Díaz podría haber ganado mucho dinero hablando de determinados asuntos con la prensa, pero ha optado por llevar otra vida. Ha estudiado en una prestigiosa universidad de Madrid y todo hace pensar que tiene un futuro brillante por delante. Podrá colaborar con el mundo del corazón siempre que quiera, pues los reporteros están deseando saber qué piensa.