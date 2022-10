La hija de Verónica Forqué, muda al ver lo que acaban de contar de su madre

Ya han pasado diez meses desde que Verónica Forqué se suicidó en su casa de Madrid. Lo cierto es que fuentes cercanas aseguraron que Verónica Forqué tomó esta dura decisión porque llevaba arrastrando una gran depresión desde hacía años.

Sin duda, esta noticia fue un duro golpe, ya que Verónica Forqué era muy querida en nuestro país, además de que nadie se imaginaba que fuera suceder dicha tragedia. Por esta razón, a punto de cumplir un año desde su fallecimiento, todavía se la recuerda con un gran cariño.

Ahora, una reconocida periodista no ha podido evitar comparar esta compleja situación que vivió Verónica Forqué con el que podría estar atravesando en este preciso momento una cantante.

Susanna Griso, compara la situación de Amaia Montero con la que atravesó Verónica Forqué

Así es, nos estamos refiriendo a Susanna Griso, que confesaba en Espejo público que encontraba cierto paralelismo la situación que está atravesando Amaia Montero con la que en su día vivió Verónica Forqué.

Todo empezaba cuando, el pasado fin de semana, la cantante sorprendía a todos sus seguidores cuando publicaba una estremecedora imagen. En la fotografía en cuestión se podía ver a la artista bastante desmejorada, de manera que inmediatamente hizo saltar todas las alarmas.

Sobre todo también el mensaje que acompañó junto a la instantánea. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribía. Varios rostros conocidos de nuestro país no dudaban en apoyar a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

Entre todos ellos, se encontraban artistas como Diana Navarro y Paula Echevarría, la cual la última le escribió "la vida sirve siempre". No solo nada más publicarse la imagen revolucionó las redes sociales, sino también empezó a acaparar más de un titular.

Incluso los programas de la pequeña pantalla ponían en el foco de atención en la artista. Por esta misma razón, el pasado lunes, 17 de octubre, Espejo público quiso tratar en profundidad este tema, concretamente, a hablar sobre su situación y su salud mental.

Además, la hija de Verónica Forqué habrá sido testigo de que el formato matutino ha podido contactar con la hermana de la vasca, Idoia. Según lo que ha informado Susanna Griso, la artista no está pasando por su mejor momento. Eso sí, no ha querido ofrecer más detalles sobre el estado actual de su hermana.

Por otro lado, la catalana aseguró que dicha publicación podría tratarse un llamamiento de auxilio. "Que es una llamada de atención resulta evidente, como que no está pasando un buen momento", decía.

Asimismo, también ha confesado que ha encontrado cierto paralelismo con la difícil situación que atravesó Verónica Forqué antes de suicidarse. "Estoy repasando las llamadas de auxilio que hizo Verónica Forqué antes de aparecer sin vida y de verdad que hay paralelismos. Es el momento de ayudarla de todas las formas posibles", revelaba.

Preocupación extrema por Amaia Montero

Desde luego, a esta comparación también se le han sumado miles de usuarios de las redes sociales, que recuerdan el llamamiento de auxilio que dio en su día Verónica Forqué. Sin duda, esta noticia está dando bastante de que hablar, tanto que incluso ya han surgido los primeros rumores.

Algunos de ellos, afirman que la cantante se encuentra en paradero desconocido, teoría que ha acallado su propia hermana, ya que la ha desmentido. Tal y como ha comentado Idoia, el resto de su familia está agobiada por el acoso mediático.

