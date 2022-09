La hija de Rosa Benito explica por qué tiene miedo y asume que nunca será millonaria

No ha sido un verano tranquilo para la familia más mediática de nuestro país. Desde que Rociíto decidiese abrir la caja de pandora con su docuserie, no han parado de aparecer nuevas polémicas. Ahora, con la emisión de la segunda parte del documental, En el nombre de Rocío, la familia Mohedano está en el punto de mira.

Rocío Carrasco ha demostrado que ya no tiene miedo a nada y que está dispuesta a desenmascarar a su familia mediática. Han sido años y años de mentiras, pero parece que esos tiempos ya quedan atrás. En los últimos episodios, Rocíito habla con todo lujo de detalles sobre la relación que tiene con la hija de Rosa Benito.

Chayo Mohedano aterrorizada por las amenazas

La hija de Rosa Benito ha querido hacer pública la situación que está atravesando. Para Chayo no está siendo nada fácil el revuelo mediático que están provocando las nuevas declaraciones de su prima. La cantante se ha visto obligada a no poder anunciar los distintos bolos que ha hecho este verano.

Según ha revelado la hija de Rosa Benito, recibe amenazas a diario en redes y temía que esas amenazas se hiciesen realidad:

"He cantado mucho y he estado en un montón de pueblos, pero desgraciadamente no lo he publicitado. Hay gente que me amenaza con ir y hacer cosas sucias en el espectáculo y me da miedo que cumplan sus amenazas. Yo quiero trabajar tranquila", relataba Mohedano a través de un directo de Instagram.

Chayo explicaba a sus seguidores que la situación era "totalmente injusta" ya que lo único que busca es trabajar. Y esto le puede traer graves consecuencias para su economía:

"Tengo derecho a trabajar. Ahora que ya empieza la temporada de teatros será diferente, porque cuando hay que rascarse el bolsillo y sacar una entrada es más difícil que se gasten dinero para fastidiar".

"Por desgracia hay mucha amargada que quiere amenazar a los demás. Hay gente a la que le pagan un sueldo para que hagan estas cosas en las redes", relataba Chayo.

Rociíto desenmascara a la hija de Rosa Benito

Rocío Carrasco ya ha dejado más que claro que su relación con Chayo es inexistente. Por eso, no duda en contar que fue lo que pasó entre ambas, y así lo ha hecho a través de su docuserie En el nombre de Rocío.

"Con Chayo siempre tuve una relación muy buena. Porque tuviera historias con sus padres o con sus tíos bajo mi punto de vista, a ella no le tenía que salpicar".

"Tampoco quise no ir para que no se volviese a especular y acrecentar todo lo que se venía diciendo", contaba Carrasco en el capítulo 12 de la docuserie.

Una de las cosas que remarcaba Rociíto sobre la hija de Rosa Benito, es lo poco agradecida que ha sido con ella. Carrasco ha llegado incluso a afirmar que ella ha ayudado mucho a Chayo en su carrera artística:

"Hoy por hoy, esa relación que había se ha enfriado y ella no se ha portado bien conmigo".

Me voy encontrando a personas que yo no les he hecho nada, que lo único que he hecho es ayudarles. Porque a Chayo también se le ha ayudado en muchas cosas", revelaba Rociíto.

Lo que está claro es que la situación entre ambas primas no va a mejorar, al menos, no en un futuro cercano. Sobre todo ahora que Rocío Carrasco ha unido fuerzas con La fábrica de la tele, productora con la que Chayo está librando una intensa batalla legal.