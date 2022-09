La hija de Lolita Flores admite los problemas de su hijo tras el embarazo

No cabe duda de que Lolita Flores ha vivido un verano de ensueño. La cantante ha aprovechado para poder descansar y recargar pilas en Cádiz, donde veranea cada año con su familia por sus vacaciones.

Justamente, en estas últimas semanas, la hermana de Rosario Flores pudo disfrutar al cien por cien de la compañía de su inmensa familia. Sobre todo, de sus hijos y de sus dos nietos, que son los pilares de su vida. Además, sin duda, la artista ha podido pasar su primer verano al lado de la pequeña Nala, que nació el pasado mes de julio.

Lo cierto es que la artista, ahora que ya tiene otro nieto, está plenamente centrada en su faceta como abuela. De hecho, se nota que es así porque cada vez que surge la oportunidad no duda en presumir de los pequeños de su vida en Instagram.

"Mi verano, mi amor, hace conmigo lo que quiere, feliz sábado", escribía la actriz junto a unas instantáneas que capturan el momento exacto en que ella está jugando con su nieto Noah.

Pese a que se encuentra en su mejor momento, lo cierto es que, en las últimas horas, ha generado la preocupación en Lolita. El motivo de ello es que su propia hija, Elena Furiase, ha confesado lo que la cantante más se temía que fuera a suceder.

| Europa Press

Lolita Flores, intranquila al escuchar las declaraciones de su hija

Desde luego, tanto en lo personal como en lo profesional, a Lolita Flores le va viento en popa. Y es que este verano, para ella no podía haber ido mejor, ya que ha estado rodeada en todo momento de sus seres queridos.

Como era de esperar, sus hijos Guillermo y Elena Furiase, se sumaron al plan de pasar las vacaciones en Cádiz, con el resto del clan. Justamente, esta última, ya ha tenido que retomar sus compromisos profesionales.

Hace unos días, la hija de Lolita Flores apareció en el evento de la marca Arnidol y Mensajeros de la paz, cuyo compromiso es garantizar las necesidades básicas de los infantes. De hecho, fue ella misma quien entregó el cheque con los 200 mil euros que se recaudaron para esta campaña solidaria.

Y, aunque fue un día muy especial para la actriz, lo cierto es que ella misma confesó que se había perdido un día muy importante. Así es, se perdió el primer día de colegio de su hijo Noah. A pesar de su ausencia, la cantante admitió que su aparición por este evento era por una buena causa.

Asimismo, la sobrina de Rosario Flores, radiante y feliz, hacía acto de presencia en este solidario acontecimiento. Eso sí, cuando la prensa le preguntó sobre su reciente maternidad, las declaraciones de la artista al respecto hicieron saltar todas las alarmas.

"En este embarazo cogí más peso por retención de líquidos. Cogí casi 18 kilos y me quedan tres para volver a mi peso", empezaba diciendo. No obstante, esto se debió a que había pasado un verano bastante ajetreado.

| GTRES

"Agotada es ahora que pasas de uno a otro. No tienes ni un momento para decir: 'me voy a cortar las uñas...', explicaba ante los medios. "¿Y está teniendo Noah celos de su hermanita?", era otra de las preguntas que le hicieron los reporteros presentes.

Y, aunque en un primer momento confesó que no, lo cierto es que Elena Furiase ha admitido que tiene comportamientos que no puede controlar. "Es muy bruto. Le toca la cabeza... no tiene medida. En lo que parece que tiene un poco de celos es que quiere llamar la atención. Se pone a gritar o se pone un chupete de la hermana, pero como yo digo: 'son celos de libro'", revelaba.

Desde luego, seguramente Lolita Flores ha sido consciente a lo largo de estas semanas que su primer nieto siente un poco de celos del miembro recién llegado de la familia.

Lolita Flores, de piedra al ver lo que ha hecho su hijo

Por otro lado, antes de volver a la rutina, Lolita Flores ha recibido una grata sorpresa en directo en el programa Déjate Querer. Y es que su hijo pequeño, Guillermo Furiase, aparecía por primera vez en televisión para declarar a los cuatro vientos el amor que siente hacía ella, su madre.

"Soy tu mayor fan como persona, artista, madre. Gracias por cogerme el teléfono a cualquier hora. Quiero que sepas que eres muy importante en mi vida, no quiero que olvides que tienes a tus hijos, te quiero con locura", decía.

Mientras tanto, Lolita Flores no podía contener sus lágrimas de lo emocionada que estaba.