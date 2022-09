La hija de Kiko Matamoros habla de la boda y deja una cosa muy clara

Tras un polémico concurso en Supervivientes 2022, Kiko Matamoros volvió más fuerte que nunca. Así lo ha revelado su hija Laura, con la que, actualmente, mantiene una relación fantástica. Tan solo hace unas semanas, el colaborador de televisión revelaba sus intenciones de contraer matrimonio con su pareja Marta López.

Todo apunta a que ese momento está cada vez más cerca: "Bueno, él ha venido del reality con mucha fuerza y así lo ha manifestado, que se casa. Así que parece ser que si vamos de boda".

"Dice que sí se casa y que viene como un toro. ¿Mis niños llevan las arras? (ríe) habría que verlo, lo miraremos porque uno no sabe andar todavía", comentaba Laura ante los medios en el hotel Don Pepe Gran Meliá.

Kiko Matamoros muy enamorado de Marta López

Lo cierto es que Kiko Matamoros se encuentra en un momento de plenitud total. Su relación con sus hijos ya está muy alejada de las polémicas de antaño. Y en cuanto al amor se refiere, el exsuperviviente no puede estar más enamorado de su pareja.

"Cumplí un año y pico con ella, pero nos cogió el Covid y todo se fue atrasando. Luego me desinflé un poco, pero tras estar en Supervivientes, he decidido que no quiero esperar mucho más tiempo", relataba Kiko en el plató de Sálvame.

| Telecinco

Aún no hay fecha prevista. Aunque si encuentra el momento perfecto, podría ser antes de lo previsto: "Seis o nueve meses, o a lo mejor antes, pero no lo puedo decidir ahora".

Para Kiko, el paso por Supervivientes solo sirvió para reforzar aún más el sentimiento de querer casarse con Marta: "Como se lo había pedido en Supervivientes en un arrebato de añoranza, lo he dicho tres, cuatro o cinco veces que me quiero casar con ella".

"Mis ganas se refuerzan allí porque he estado tres meses fuera de casa. Allí tienes mucho tiempo para pensar y es una de las cosas que traía en la cabeza cuando vine".

Uno de los principales motivos por los que el enlace se está retrasando, son los complicados trámites que exige la Iglesia. La pareja quiere contraer matrimonio a través de la Iglesia y para ello deben cumplir una serie de requisitos:

"Hay una serie de formalismos que hay que cumplir. Me quiero casar por la Iglesia. Hay formalismos porque en la Iglesia que me quiero casar es un espacio muy solicitado", comentaba el colaborador.

Como viene siendo habitual, Kiko Matamoros no tiene pelos en la lengua, y no dudó en lanzarle una pulla a Makoke, recordando su boda con ella:

"Con Marta estoy seguro de que me quiero casar. Con Makoke solo quería hacer un fiestón. Fue una fiesta divertidísima, con DJ Nano, con Fonsi… Fue un pedazo de fiestón. Vi a mis amigos felices y la gente se fue contenta. Me divertí con mis amigos" comentó Kiko.

Kiko Matamoros mantiene una gran relación con su hija Laura

Lejos quedan ya esos años de polémicas familiares, donde los hijos de Kiko se sentaban incluso en los platós para atacarle. Su hija Laura fue sin duda una de las que más habló públicamente de la relación con su padre.

| GTRES

La ganadora de GH VIP 5, decidió alejarse de la televisión, y centrarse en su faceta de influencer. Desde ese momento, la relación con su padre Kiko Matamoros solo ha ido a mejor. Ahora, la influencer está centrada en su relación con Benjamín y el cuidado de sus hijos Matías y Benjamín.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco