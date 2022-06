La hija de Francisco Rivera recibe la herencia que tanto envidia la familia Pantoja

Francisco Rivera está centrado en su carrera profesional y sabe que hablar en determinados programas no le ayuda, pero quiere que se sepa la verdad. Su hija Tana se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos de la prensa y lo cierto es que tiene a quien parecerse. Carmen Ordoñez es una mujer que hizo historia y que siempre fue bastante respetada.

Francisco ha confirmado en Déjate Querer, programa presentado por Toñi Moreno, que su pequeña ha heredado la elegancia de su madre. Piensa que su madre hubiera disfrutado mucho al ver el desarrollo de Tana, pues se ha convertido en un icono. La joven prefiere estar lejos de la prensa del corazón, pero trata con una educación excelente a todos los reporteros.

| GTRES

Francisco ha tenido muchos problemas con Isabel Pantoja y no está dispuesto a perdonar lo que pasó después de la muerte de su padre Paquirri. El torero le dejó una herencia que la tonadillera se niega a entregarle, a pesar de que el asunto estuvo en manos de los jueces. Sin embargo, el verdadero legado ya está en su poder: Cayetana está continuando la buena fama de la familia.

Es más, le ha explicado a Toñi Moreno que Carmen, popularmente conocida como Carmina, estaría muy orgullosa de Tana. “Lo que habría disfrutado mi madre con Cayetana en el Rocío y lo que habría disfrutado con su nieta habría sido digno de ver”. Toñi le ha dado la enhorabuena, pues la joven se ha ganado el respeto de todos y es un rostro muy aplaudido.

Rivera sabe que los Pantoja están desesperados, no dejan de protagonizar enfrentamientos y hacen cualquier cosa por dinero. Por eso está tan satisfecho con el comportamiento de su hija, quien ha heredado el temple de Carmen Ordóñez. Muchos reporteros se han acercado para interesarse por su opinión sobre su tío Kiko, pero ella no quiere entrar en nuevas guerras.

Fran Rivera ha destapado la triste realidad

Francisco Rivera se ha dado cuenta de que no puede confiar en su hermano Kiko Rivera, pues cuando baja la guardia le traiciona a cambio de dinero. El paparazzi Pablo González explicó en el programa Socialité que el DJ facilitaba muchos datos del torero a cambio de cheques suculentos. En Viva la Vida aseguran que en último año ha ganado 350.000 euros hablando mal de su familia.

| Europa Press

Rivera disfruta de una economía saneada y no tiene necesidad de arremeter contra nadie, pero sí ha hablado con varios periodistas. Pipi Estrada, colaborador de Sálvame, asegura que el marido de Lourdes Montes ha puesto punto y final a su relación con Kiko. No le perdona y no volverá a hablar nunca con él, pues ha comprobado que es un interesado.

El hijo de Paquirri está preocupado porque sabe que la guerra familiar ha terminado salpicando a Tana. La joven está creciendo en el mundo del corazón y se ha visto envuelta en una trama que no le corresponde. Ha hablado con varios medios y ha dejado claro que no va a entrar en ninguna guerra porque desconoce el origen del conflicto.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Francisco Rivera asume que ha perdido el patrimonio

Francisco es hijo de uno de los toreros más importantes del mundo y debería haber recibido una fortuna tras su muerte, pero no fue así. El dinero le da igual, pero si quiere recuperar las pertenencias de su padre e Isabel Pantoja no lo consiente. Sin embargo, ella es la que ha salido perdiendo pues hay alguien que sí ha heredado algo que quiere la cantante: el cariño del público.

Carmen Ordóñez es la abuela de Tana, una mujer que hizo historia y que todavía sigue generando mucho interés. Siempre tuvo un comportamiento educado con la prensa y demostró que el talante era fundamental para resolver ciertos conflictos. El torero ha cumplido con el legado de su madre y cada vez hay más gente que está a su lado.