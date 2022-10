La hija de Carmen Borrego confirma el peor presagio sobre el estado de su madre

Carmen Borrego está de plena actualidad porque ha descubierto que su nuera ha hablado mal de ella con la persona equivocada. Paola Olmedo, así se llama la mujer de su hijo José María, ha protagonizado el revuelo más sonado de las últimas semanas. Le han grabado burlándose del aspecto físico de Borrego y hablando mal de toda la familia Campos.

Carmen Borrego, según un testigo que ha hablado con la revista Semana, está atravesando una situación realmente complicada. Carmen Rosa, su hija pequeña, ha confirmado que su mamá sigue asimilando todo lo que está pasando con Paola. Fuentes cercanas aseguran que la joven, abogada de profesión, está apoyando en todo a la colaboradora.

Carmen ha asegurado que lo único que quiere es la felicidad de los suyos, pero supuestamente fuera de cámaras no dice lo mismo. Siguiendo al medio anterior, se ha emocionado en varias ocasiones y todavía no sabe cómo va a terminar esta historia. “Está fastidiada, no se esperaba esto”, declara un testigo que dice conocer muy bien al clan Campos.

La nieta de María Teresa Campos ha confirmado, gracias al testimonio anterior, que la tertuliana está en un estado límite. Por un lado se siente traicionada por Paola y por el otro por su programa, no sabe por qué Sálvame le está haciendo esto. Considera que siempre se ha portado bien con los directores y que debería estar más protegida.

Carmen estuvo un tiempo lejos de Sálvame y decidió volver porque supuestamente estaba mucho más fuerte. Le hicieron una buena oferta y firmó un contrato como colaboradora, pero quizá esté arrepintiéndose de la decisión que tomó. Está preocupada, pues no quiere que las palabras de Paola le busquen un problema ni con Terelu ni con Alejandra Rubio.

Carmen Borrego ha pedido explicaciones

Carmen, siempre siguiendo los datos aportados por el testigo anónimo, también se ha molestado con sus directores. “Está muy fastidiada por lo que ha dicho su nuera y porque su programa, en el que trabaja, se dediquen a hacer esto”. Su hija ha comprobado que los rumores son ciertos y que la tertuliana necesita cariño para superar este momento.

Borrego sigue sin entender por qué su nuera se ha confesado con alguien que no es de su confianza. Cree que debería haber sido más cuidadosa, pues ahora pertenece a un clan importante y debe tener más cautela. “No entiende que cualquiera le saque a las Campos y se ponga a rajar de ella y de su familia como lo ha hecho”.

La pequeña de Borrego ha comprobado que los augurios son ciertos: Carmen está muy afectada y no sabe cómo llegar a un pacto. Lo primero que va a hacer es no hablar de ella en ningún plató, pues sabe que si lo hace va a aumentar su protagonismo. Ahora lo que le interesa es mantener un perfil bajo hasta que los espectadores se hayan olvidado de Paola Olmedo.

Carmen Borrego podría tomar medidas

Carmen, según lo que ha contado la fuente de Semana, está tan ofendida que quiere pasar a la acción cuanto antes. Siempre supo que en Sálvame le tenían algo preparado, pero no imaginaba que fueran a llegar tan lejos. Cree que se han traspasado varios límites y espera que sus responsables sepan frenar a tiempo.

“Ella sabe dónde trabaja y sabía que era cuestión de tiempo que le jugaran alguna perrería. Pero considera que esto es demasiado, que es enfrentarla con su nuera y que su hijo está por medio”. Borrego no quiere hablar del tema en público, sabe que este gesto solo empeorará su situación familiar.