La hija de Ana María Aldón confirma quién es su padre y acaba con el sufrimiento

Ana María Aldón ha dejado de ser la mujer de José Ortega Cano, ahora es un rostro independiente que tiene valor sin ayuda de nadie. Su vida es muy interesante, por eso sus detractores se empeñan en buscar secretos que puedan causar repercusión. La última hablar de la diseñadora ha sido Amor Romeira, una de las mejores amigas de Gloria Camila.

Ana María Aldón tuvo una relación sentimental estable antes de conocer al torero y tuvo una hija llamada Gema, que también es conocida. La joven se ha sentado en varios platós de televisión y ha reconocido que quiere que su madre firme el divorcio cuanto antes. Amor le ha atacado asegurando que es una niña “de hermano mayor” y que tiene un padre secreto.

| Telecinco

Ana María se ha ganado el cariño del público porque nunca ha escondido nada, por eso los espectadores saben de quién se quedó embarazada. “Infórmate antes de hablar porque yo sé perfectamente quién es mi padre”, le ha dicho Gema a la canaria. Ahí ha empezado todo y las redes sociales han sido testigo de un cruce de insultos bastante delicado.

Ana María no tolera las faltas de respeto, pero entiende que su pequeña esté dolida porque últimamente se está hablando mucho de ella. La exconcursante de Gran Hermano le ha acusado de estar llamando la atención para conseguir un trabajo en Telecinco. Defiende que quiere participar en la próxima edición de Supervivientes, de ahí que esté haciendo tanto ruido.

Aldón sabe que Gema ha llamado “payasa” a la amiga de Gloria Camila y posiblemente haya condenado este gesto en privado. Pero siempre ha dejado claro que son una familia unida, así que delante de los espectadores no soltará ninguna reprimenda. Entiende que la joven haya llegado al límite, pues no está acostumbrada a que el público hable de ella.

Ana María Aldón quiere llegar hasta el final

Ana María está convencida: quiere firmar los papeles del divorcio, pero lo hará cuando se sienta preparada, no cuando quiera el público. Mientras tanto seguirá viviendo en el domicilio familiar, aunque ya está buscando una nueva vivienda. Para ella es importante tener un buen trabajo, pues no quiere que su hijo cambie de ritmo de vida.

| Mediaset

Aldón está cansada de seguir aguantando, pero ha dejado claro que sus problemas con Ortega Cano no tienen nada oscuro ni secreto. Simplemente no se siente valorada, pues cree que su marido debería haberla puesto por delante de la familia. Considera que los hermanos del torero han cruzado muchos límites y que él debería haberles frenado.

Está preocupada por Gema, pues se ha convertido en personaje y ahora tiene que ofrecer explicaciones complicadas. La joven se ha armado de valor y ha confirmado que sabe perfectamente quién dejó embarazada a su madre. No ha entrado en detalles y no ha aclarado si tiene relación con su papá, quizá matice más adelante.

Ana María Aldón sigue confiando en su marido

Ana María sabe que Ortega Cano ha cometido muchos errores, pero no consiente que viertan acusaciones que no son ciertas. Ahora ha salido a escena Patricia Donoso, una abogada que promete haber sido amante del diestro, pero no es verdad. Muchos periodistas, como Beatriz Cortázar o Paloma Barrientos, han asegurado que todo es un invento.

Aldón ha acudido a su programa para dejar claro que no va a arremeter contra Ortega hasta que tenga pruebas suficientes. De momento quiere mantenerse al margen y escuchar el testimonio de Patricia, quien dice poder demostrar su versión. Hay que esperar, pero la colaboradora sabe lo que quiere: empezar una nueva vida.