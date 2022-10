El hermano de Pedro Carrasco reaparece muy cambiado y logra hacer justicia

Después de una larga temporada sin saber de él, el hermano de Pedro Carrasco ha reaparecido en nuestras vidas y lo ha hecho para hacer justicia en relación con uno de los miembros de su familia.

Durante todos estos años, Antonio Carrasco ha tenido que ver cómo la imagen pública de su sobrina Rociíto ha sido manchada por algunos de los miembros más mediáticos del clan Jurado-Mohedano.

Y es que, aprovechando su silencio, algunos de los familiares de 'la más grande' no han dudado en tachar a la hija de Pedro Carrasco de ser la responsable del malestar que se ha generado dentro de la familia y de su nula relación con sus hijos.

Pero gracias a su testimonio, Rocío Carrasco ha conseguido por fin que la gente conozca su historia. Durante la emisión de la docuserie, En el nombre de Rocío, ha quedado muy claro que Antonio Carrasco no solo se cree su versión, sino que, además, apoya a su sobrina al 100%.

Ahora, el hermano de Pedro Carrasco ha decidido no callarse más en relación con las injusticias que se han llevado a cabo en contra de su querida sobrina.

El hermano de Pedro Carrasco ya no se calla

Pedro Carrasco estaría muy orgulloso de ver a su hermano defender públicamente a su única hija. Este sábado 29 de octubre, se ha celebrado en la Plaza de Colón (Madrid) el Centenario de la Federación Española de Boxeo; evento al que la familia Carrasco ha tenido que acudir por un motivo muy especial.

Y es que la organización ha decidido homenajear al boxeador por su larga y exitosa carrera dentro del ring. Fue la propia Rociíto quien subió al escenario para recoger el premio de la mano de Miguel Velázquez, boxeador que se enfrentó a su padre hace algo más de 50 años.

La hija de Rocío Jurado acudió al evento arropada por toda la familia de su padre, quienes no quisieron perderse por nada en el mundo este momento tan importante. Entre los allí presentes se encontraban su tío, Antonio Carrasco, y sus primos Fernando y Patricia.

Tras acabar esta celebración, el diario La Razón tuvo la oportunidad de hablar con el hermano de Pedro Carrasco sobre el evento. "Imagínate lo bonito que es que le hagan este reconocimiento a la trayectoria de mi hermano", aseguró Antonio Carrasco, muy orgulloso.

Además, aprovechó la ocasión para mostrar una vez más el amor que siente hacia su sobrina. Y es que, para él, "no hay duda de que Rocío Carrasco fue la gran protagonista" en esta entrega de premios.

Una de las grandes ausentes fue Raquel Mosquera, por eso el periodista de este citado medio de comunicación no dudó en preguntarle por ella. "Ahí no quiero entrar. Ya sabes que yo no hablo de estas cosas y prefiero dejarlo aquí".

La hija de Pedro Carrasco no pudo evitar emocionarse

Por su parte, la hija de Pedro Carrasco se mostró muy emocionada ante los medios de comunicación. Por eso, nada más acabar con el evento, no se lo pensó dos veces a la hora de dedicarle a su padre unas emotivas palabras.

"Para mí es muy importante y recojo esto con mucho orgullo y agradecimiento. Esto es emotivo porque es la primera vez que estamos todos los Carrasco. A mi padre le diría que le quiero y que esto es suyo, porque mi padre era una persona maravillosa".

No hay ninguna duda de que el vínculo que unía a Pedro Carrasco y su hija era muy fuerte. Durante uno de los capítulos de la serie documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva, su protagonista hizo una emotiva confesión.

Y es que, para ella, el fallecimiento del boxeador fue uno de los momentos más duros de su vida. "Se fue mi padre, pero no solamente se fue mi padre. Se fue mi niñez… Yo tenía locura por mi padre. Se fue un trozo de mí".

Por eso, la hija de Pedro Carrasco ha querido homenajear la figura de su padre con una nueva docuserie. "Vamos a hacer una serie de su vida. Estamos preparándola", aseguró Rociíto ante las cámaras de Europa Press. "Yo estoy muy contenta y muy ilusionada con el proyecto".