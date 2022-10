La hermana de Rocío Jurado reaparece cambiada y confirma el rumor más triste

En el último año, el clan Jurado ha tenido que lidiar, todavía más, con estar en el foco mediático. No es para menos porque la emisión de la primera docuserie de su mujer, Rocío, contar la verdad para seguir viva, marcó un antes y un después en televisión.

Lejos de acabar con estar en el punto de mira, la hija de Rocío Jurado volvía a estrenar documental, pero, en esta ocasión, iba dirigida concretamente a sus familiares más mediáticos. Asimismo, En el nombre de Rocío ha puesto contra las cuerdas a Ortega Cano, Amador y Gloria Mohedano.

Justamente, en el décimo episodio del documental, ha salido a la luz el primer testamento que hizo la misma Rocío Jurado. Un documento que castigaría duramente a la madre de David Flores Carrasco y, por el contrario, beneficiaría a otro miembro clave de esta mediática familia.

| GTRES

Al descubierto el primer testamento de Rocío Jurado

Hace poco se descubrió que, en un principio, Rocío Jurado contaba con un primer testamento, uno muy diferente al último. En primer lugar, dejó a su marido José Ortega Cano su finca 'Yerbabuena', aunque más tarde el extorero la acabó vendiendo. Después, una nave industrial para su hermano Amador y sus hijos y otra nave para Fernando, su ahijado.

En cuanto a su dúplex en Chipiona y su chalet 'Mi abuela Rocío', la cantante quería que fuesen destinados a su amigo íntimo Juan de la Rosa y Gloria Mohedano, respectivamente. Por último, sus dos hermanos también se habrían quedado con la finca 'Los Naranjos'.

No obstante, lo que de verdad sorprendió fue que Rocío Jurado tenía intención de que su hermana fuera la que administrara todos los bienes de su hija y nietos. "Quiere decir que yo para pagar el colegio de mis hijos le tenía que pedir dinero a Gloria", decía la hija de 'La más grande'.

¿El motivo de esta elección? un posible castigo de 'La Jurado' a Rociíto. "Esto es una forma de desheredarme. Aquí no queda ningún bien por repartir", explicaba la mujer de Fidel Albiac porque ya no quedaba ninguna posesión para ella.

Tal y como ha contado Rocío Carrasco, sus tíos Gloria Mohedano y José Antonio eran los únicos que conocían este primer documento. Por esta razón, según la hija de Rocío Jurado, recuerda que Antonio David Flores le puso en ese momento "una modificación de medidas" respecto a la custodia de sus hijos.

"Él tiene información de que esto va a ser así y así se aseguraba que como sus hijos iban a heredar poder hacer y deshacer", revelaba la madre de Rocío Flores. Fue ahí cuando la exmujer del exguardia civil confesó la traición de su tía a su madre, Rocío Jurado.

"Gloria le dice al Ser ‘tranquilo’ que si esta (Rocío Jurado) se muere tus hijos están cubiertos porque lo voy a administrar yo. Ese es el momento en el que él me pone la modificación de medidas", explicaba.

"Gloria se estaría frotando las manos pensando en que yo tenía que contar con ella. Y que ella iba a ejercer sobre mí la misma influencia y la misma presión que ejerció sobre mi madre".

Pero, como bien se conoce, finalmente, la artista decidió hacer un nuevo testamento en el que dictaminaba que su hija fuera su heredera universal. De esta manera, sus nietos también quedaron fuera del documento por una clara razón. "No quería que el Ser pudiera tocar nada que fuera suyo".

| GTRES

El duro castigo de Rocío Jurado a su hija

De manera que, según las declaraciones que ha dado la hija de Rocío Jurado, confirmaría que, finalmente, Gloria Mohedano siempre estuvo en el bando del peor enemigo de la familia: Antonio David Flores.

"Este testamento es antes de que vinieran José Fernando y Gloria Camila, lo que quiere decir que yo estaba con el Ser. Creo que era su forma de castigarme pero no, es su forma de asegurarse de que ese ser no iba a tocar absolutamente nada que fuera de ella y como yo estaba con él, yo tampoco", explicaba.

"Mi madre no le deja nada a mis hijos porque no quiere que el padre lo toque. Mi madre me levanta el castigo el 17 de septiembre de 2004", zanjaba.

