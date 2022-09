La hermana de Rocío Flores, inquieta por la enfermedad que impide dormir a Olga Moreno

Era hace unos meses cuando Olga Moreno decidía sincerarse sobre la delicada situación que atraviesa su madre.

En medio de su complicado divorcio con Antonio David, Olga Moreno acudía al programa de Toñi Moreno.

Y, en 'Déjate querer', Olga se desmoronaba por completo al hablar de una de las personas más importantes de su vida.

| Instagram

Muy emocionada, la ganadora de Supervivientes confesaba que había recibido una muy mala noticia.

"Hoy me ha pasado algo muy triste. Me han dicho una cosa de mi madre y estoy un poco emocionada. Está bien pero podía estar mejor. Es una mujer fuerte y luchadora", explicaba en directo.

"Ha criado a seis niños con un problema que hoy está a la orden del día, lo va a superar porque es fuerte como ella sola".

| Instagram @rotrece

A la madre de Olga ya le diagnosticaron un tumor hace treinta años. "Lo superó, pero me marcó. Le cortaron un pecho pero ella nos daba fuerzas. Es una mujer muy alegre y llena de vida", desvelaba la ex de Antonio David con voz entrecortada.

"En esta etapa me está ayudando muchísimo, pero yo tampoco quiero preocuparla con mis cosas", reconocía sobre el papel que ha jugado su madre en los momentos más complicados de su vida.

https://app.ex.co/stories/item/fb22d9a6-07c1-43bd-a3c7-6e9391976d61

Justo por eso, Moreno decidía no incidir ni presionarla. "Hay que decir que no estás en tu mejor momento anímico y te vamos a respetar, esta noche hablaremos de lo que tú quieras", le concedía Toñi Moreno.

"Cuando estés bien, volverás para hablar de todo lo que te está pasando. Estás siendo una señora y me da rabia no poder preguntarte por eso, pero te voy a respetar".

Olga Moreno habla sobre la enfermedad de su madre

Olga dejaba claro que muchas veces prefería guardarse las cosas para no hacer sufrir a su familia. "Me lo como todo yo, no quiero que la gente sufra por mí. Quiero que todo el mundo esté bien, voy a pensar en mí", aseguraba.

De hecho, recordaba con gran cariño su infancia. "No puedo decir nada malo, ha sido tan bonita… Al ser una familia tan numerosa todo era una guerra, tengo unos padres maravillosos", contaba al respecto echando la vista atrás.

"Mi padre era militar, muy recto, mi madre era amiga. Teníamos mucha complicidad siempre con ella".

| Mediaset

Tan unida está a su familia, que Moreno deja claro que si volviese a nacer, les escogería de nuevo. "Somos una piña".

Justo por eso ha intentado protegerlos siempre de la presión mediática: "No soy partícipe de eso", manifestaba acerca de su implicación en el mundo de la televisión.

"No quiero que entren en nada. Se lo he pedido por favor, por activa y por pasiva", remarcaba. Sobre todo, tras ver la reacción que tuvo su hermana en contra de Rocío Flores.

| GTRES

"Los tweets los carga el diablo", advertía. Y es que después de que Rocío insinúase que se sentía decepcionada con ella por las exclusivas que había protagonizado atacando a Antonio David, sus hermanas salían al paso.

"No tendré nada que reprocharle a Olga con cómo es como madre y lo bien que se ha portado conmigo y con mi hermano cuando no le correspondía", explicaba la joven en El Programa de Ana Rosa.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Sin embargo sus palabras no sentaban nada bien en el entorno de Olga Moreno. "Me siento decepcionada por no haberme enterado antes de la entrevista. Adoro con todo mi corazón a Olga y también a mi padre".

"Y yo digo que también estoy súper decepcionada contigo Rocío Flores, ¿quién te crees?", sentenciaba implacable Aranza Moreno. Una publicación de impacto que no dejaba a nadie indiferente.