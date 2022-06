La hermana de Rocío Carrasco descubre el dinero de la herencia que nunca tendrá

La hermana de Rocío Carrasco acaba de enterarse de la cuantiosa cantidad de dinero de la que jamás va a disponer. Y es que, a consecuencia del inexistente trato que tiene con ella, no va a tener la suerte de beneficiarse de la jugosa herencia que, a día de hoy, está amansando.

Y es que, al ser la heredera universal de Rocío Jurado, la mujer de Fidel Albiac tiene vía libre para hacer y deshacer en todos las cuestiones relacionadas con su madre.

El pasado 1 de junio se celebró el decimosexto aniversario de la muerte de 'la más grande'. Cuatro días antes a esta fecha tan señalada, gran parte de la familia Mohedano acudió, como cada año, al Santuario de la Virgen de Regla para participar en una misa en su honor.

Y, aunque hubo varias ausencias, la más comentada ha vuelto a ser la de Rocío Carrasco. Un año más, la madre de David Flores no acudió a esta cita, a pesar de que, según sus allegados, nadie se lo prohibió.

Ahora, y gracias a la última entrevista de Amador Mohedano, hemos podido saber que Rociíto se está haciendo de oro gracias a la memoria de su madre.

La herencia de Rocío Carrasco queda al descubierto

Desde que Rocío Carrasco decidió regresar a la vida pública, han sido varios los proyectos audiovisuales en los que ha estado involucrada. Su vuelta a los platós se produjo con la emisión de Rocío: contar la verdad para seguir viva.

A través de esta docuserie, la hija de Rocío Jurado contó con todo lujo de detalles cómo había sido su vida junto a Antonio David Flores y los problemas que esta relación le provocaron con sus hijos.

Meses después de su regreso, Rocío Carrasco volvió a Telecinco para ofrecer el especial Montealto: regreso a la casa. En este nuevo espacio audiovisual, la televisiva abrió las puertas de la mansión de su madre para contar todos los secretos que se escondían entre esas cuatro paredes.

Todos estos proyectos han sido suficientes para que Amador Mohedano haya hablado en una entrevista para Semana. El pasado 1 de junio, el hermano de la artista aseguró que su sobrina "hace las cosas de su madre con mucho dinero detrás, y a nosotros los homenajes nos han costado dinero".

El tío de Rocío Carrasco cuenta la verdad sobre el museo

Rocío Carrasco ya está contando los días para que el museo en homenaje a su madre abra por fin sus puertas en Chipiona. Y es que, después de varios años luchando para que el sueño de 'la más grande' se hiciera realidad, todo apunta a que la espera está llegando a su fin.

A tan solo un mes de la apertura de este centro cultural, ya han comenzado a surgir los primeros enfrentamientos familiares.

Durante una de sus últimas intervenciones televisivas, la mujer de Fidel Albiac aseguró que hay varios miembros del clan Jurado-Mohedano que no están invitados a la inaguración del próximo 1 de julio.

Por su parte, Amador Mohedano también ha querido hablar sobre esta polémica familiar. El tío de Rocío Carrasco ha asegurado en esta entrevista que, aunque le llamara para acudir, él no iría. "A mí el museo me ha traído muchos problemas mentales. No quiero saber nada".

Según el propio entrevistado, durante todos estos años ha sido el único que se ha dejado la piel en este proyecto. "Me tiré dos años ahí metido. Solo vivía para el museo, para que se hiciera realidad el sueño de mi hermana".

"No he cobrado ni un duro del ayuntamiento. A mí me ha costado dinero de mi bolsillo y mucho tiempo de mi vida estar dos años con el museo. Soy el único que ha peleado y que ha tirado para delante, ni la Carrasco ni nadie se han preocupado de nada".