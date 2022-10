Gustavo González desvela en qué trabaja tras su despido de 'Sálvame'

Gustavo González ha dejado de pertenecer a la plantilla de Sálvame. Hace siete meses decidieron prescindir de sus servicios sin darle demasiadas explicaciones. Eso obligaba al colaborador a buscarse la vida fuera de la televisión.

El motivo de esta ruptura era la implicación directa del fotoperiodista en la 'Operación Deluxe'. Él fue uno de los principales acusados del supuesto espionaje a famosos con la complicidad de un agente de policía. A partir de que saliera a la luz este caso, en la cadena optaron por cesar la relación.

Gustavo no ha vuelto a dar señales de vida ni tampoco se han acordado de él en su programa. Es como si no existiera, cuando en realidad había sido una de las personas más activas en la búsqueda de temas para Sálvame. Posiblemente fuera uno de los tertulianos con más fuentes y recursos para conseguir noticias.

En Mediaset tenían claro que debían desmarcarse de sus actuaciones. No querían verse salpicados por este conflicto judicial y dejaron que todas las responsabilidades recayeran sobre el paparazzi. Sabían que, de lo contrario, eso les podría pasar factura a sus programas.

También había otro contratiempo al que se podrían enfrentar. Y eran las posibles demandas de los personajes a los que estaban siguiendo. Habían conseguido información privada de ellos de una manera irregular.

En cualquier caso, la pareja de María Lapiedra permanece pendiente de la celebración del juicio. Se le investiga por su presunta vinculación con un agente retirado que le habría facilitado datos sobre famosos. Pero no fue el único que se encontraba en el punto de mira de la justicia.

Este tema también salpicó a los directores, redactores y reporteros del programa. Todos ellos se habían beneficiado de dicho contacto, aunque todo el peso de la investigación recayó sobre el colaborador.

Gustavo González ha querido dejar pasar el tiempo para pronunciarse sobre su situación. Lo hace siete meses después de su salida en una entrevista en la revista Pronto.

Confiesa que se trató de "una etapa de mi vida en la que estuve de paso". No profundizó demasiado en las razones del despido, pero aseguró que "no me renovaron el contrato en Sálvame y se acabó, nada más".

Con el paso de los meses había reducido mucho su presencia en el plató. Era habitual que solo acudiera al programa una vez a la semana. Pero su papel dentro del formato iba mucho más allá de sentarse en un sillón y debatir los temas del mundo del corazón.

También se encargaba de traer información que obtenía de manera ilegal, según revelaron las investigaciones policiales. En cualquier caso, trata de quitarle hierro a su baja. "Lo llevo con humildad y tranquilidad, volcado en mi trabajo y en mi familia".

Defiende que la televisión "no es la panacea para nadie y yo sabía que era una etapa pasajera".

Gustavo González continuará con su vida

Gustavo González lleva casi 30 años dedicándose al mundo de la prensa del corazón. Casi siempre como paparazzi. Es, sin lugar a dudas, el trabajo que más le apasiona y el que le ha reportado importantes sumas de dinero.

Pese a sus intervenciones en el espacio vespertino, nunca lo dejó de lado. Es consciente de que unas buenas fotos pueden venderse a un buen precio en cualquier publicación. Por eso tampoco se muestra preocupado por su despido.

En la entrevista asegura que guarda muy buen recuerdo de su etapa en la pequeña pantalla. "Tras 20 años en el medio, estoy muy agradecido por haber participado en programas que son historia. Me siento orgulloso de haber formado parte de Sálvame".

Gustavo González no quiso abordar las razones de su salida. "Simplemente, no me lo renovaron. Será que no les gustaba, pero no pasa nada", subraya.