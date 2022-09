Guillermo Furiase, el hijo de Lolita que padece las malas costumbres de su familia

Guillermo Furiase es el gran desconocido de la familia Flores, el joven ha decidido por primera vez sentarse en un plató de televisión. Y lo ha hecho nada más y nada menos, que para darle una sorpresa a su madre. Algo que ha dejado sin palabras por completo a la artista.

Guillermo aprovechó el plató de Déjate Querer, para confesar ante toda la audiencia el gran amor y admiración que le tiene a su madre. La aparición en televisión de Guillermo Furiase es algo que sorprendió a todos, ya que él siempre ha decidido mantenerse alejado de los medios.

Guillermo Furiase, el último de los Flores en pisar un plató

Desde hace años, la familia Flores ha suscitado el interés por gran parte de la prensa. Y prácticamente, todos se han dedicado a la vida pública. Sin embargo, Guillermo Furiase siempre había optado por no pertenecer a este mundo televisivo, donde es muy fácil ser objeto de críticas.

Pero ayer, demostró, que él también podía estar en un plató de televisión. Eso sí, con una bonita intención: la de sorprender a su madre. Está claro que la hija de la Farona, no dio crédito cuando vio que quien se escondía al otro lado de la pantalla, era él, su hijo Guillermo.

Lolita se rompía en lágrimas, cuando vio el rostro de su hijo: "A él no le gustan estas cosas... Ay, mi Guillermo", comentaba entre sollozos.

Toñi Moreno no dudó en sacarle parecido con su tío Antonio Flores. A esto, él respondió: me lo dicen mucho, con el paso del tiempo me parezco a mi tío Antonio. Es el ADN".

El principal motivo por el que Guillermo Furiase se atrevió a ponerse delante de las cámaras, fue para mostrarle públicamente a su madre todo el amor y cariño que le tiene. Algo que en palabras del propio Guillermo, le cuesta mucho verbalizar cuando están juntos:

"Sabes que vivimos juntos y nos vemos siempre. Aunque sabes que si soy fuerte en algo es gracias a ti. Aunque yo no te lo diga porque me cuesta mucho. Hoy te lo quiero decir muy grande, soy tu mayor fan como artista como persona y como madre.", contaba muy emocionado el joven artista.

La cantante muy emocionada y casi sin poder articular palabra, escuchaba atenta las palabras de agradecimiento que su hijo decía sobre ella:

"Gracias por cogerme el teléfono y estar siempre. Me voy haciendo mayor y eres muy importante para mí y para mi vida. Tienes dos pedazos de nietos, pero también tienes a tus hijos, ¡Te quiero con locura!".

Guillermo contaba lo mucho que supone ser el hijo de Lolita Flores: "Eres todo para mí, es un orgullo ser tu hijo", dijo muy orgulloso el joven artista.

Lolita muy emocionada ante la sorpresa de su hijo

Cuando la cantante puedo tomar aire y recuperarse, no dudó en responder a las bonitas palabras de Guillermo:

"Para mí sí que es un orgullo haberte parido, porque llegaste cuando ya estaba fatal con tu padre. Sois lo mejor que tengo en mi vida. Lo único que le pido a dios es veros triunfando a los dos. A tu hermana ya la estoy viendo y ahora quiero verte llenando estadios porque eres un gran músico", respondía Lolita muy emocionada.

No cabe duda de la maravillosa relación que tienen ambos. Además del amor y devoción que se procesan. Para Lolita sus hijos, Elena y Guillermo Furiase son los pilares fundamentales de su vida.

