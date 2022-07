Graves acusaciones contra Alejandro Nieto tras ganar 'Supervivientes'

Alejandro Nieto se ha convertido en el claro ganador de Supervivientes 2022. El joven, que dio sus primeros pasos en Gran Hermano VIP 4, se dio a conocer en mayor medida por su participación en un reality show muy destacado de la cadena.

Así es, La isla de las tentaciones fue donde el gaditano triunfó y dio mucho de que hablar por su relación con Tania Medina, su pareja. No obstante, gracias a su presencia en el formato presentado por Sandra Barneda, le llevó a la posibilidad de poder concursar en el exitoso programa.

Desde luego, su victoria ha generado opiniones de todo tipo. Mientras que unos dicen que ha sido totalmente merecido, como Jorge Javier Vázquez, otros dicen que ha sido tongo. Como año tras año, no puede faltar que salgan algunos fans a decir que no se podía votar a través de la aplicación.

A pesar de ello, Alejandro Nieto ha sido el gran afortunado de llevarse los 200 mil euros, un premio que casi se lleva Marta Peñate, que ha quedado en segundo lugar. No obstante, aunque está viviendo un gran momento, tiene que afrontar el duro testimonio que ha ofrecido una persona muy cercana a él.

| Telecinco

Tras salir de Supervivientes, Alejandro Nieto debe enfrentarse a una polémica

Sin duda alguna, Alejandro Nieto está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. No únicamente ha podido convertirse en el gran ganador de la noche, sino que también, por fin, ha podido reencontrarse con su novia, Tania Medina, que también participó en esta edición.

La canaria, instantes antes de la gala final de Supervivientes, dedicaba un emotivo texto a su pareja. "Te deseo todo lo bonito esta noche, amor mío. Te admiro como persona, por tu gran evolución", empezaba diciendo.

"Agradezco a la vida por dejarme pasar mi tiempo con una persona como tú. Un hombre noble, de corazón puro y muy cariñoso con los suyos. Esta noche si ganas, ganas por dos, el premio para cumplir muchas de tus metas y a una mujer que te quiere hacer feliz el resto de su vida", zanjaba.

| Mediaset

Sin embargo, esta felicidad del gaditano se habrá esfumado tras ver la intervención de Míriam González, su expareja y madre de su hijo, en Sálvame. La joven rompió su silencio el pasado 12 de julio y confesó que la imagen televisiva de Alejandro Nieto "no es real".

No cabe duda de que las palabras de la que fue pareja del ganador de Supervivientes 2022 durante diez años han provocado un verdadero escándalo. "Es un machista, a mí me ha tratado muy mal", empezaba diciendo.

Según Míriam, el novio de Tania Medina ha tenido actitudes machistas con ella, tanto que incluso ella se sentía "desvalorada y humillada". Además, relató un episodio sumamente demoledor que vivió con él.

"Me ha dejado en evidencia en sitios públicos. Se ha puesto con el coche en medio de la carretera para que no fuera a trabajar. Me ha perseguido, me ha gritado, hasta darle un golpe a la puerta del coche", explicaba.

Además, admitió que su verdadero ser salió a la luz en algunas ocasiones durante el concurso. "La actitud de agresividad que ha mostrado con Kiko Matamoros también la ha mostrado conmigo", opinaba.

Alejandro Nieto está en el punto de mira

Sin duda alguna, Alejandro Nieto ha recibido un duro golpe en su vida cuando menos se lo esperaba. Lejos de acabar con su testimonio, Míriam quiso aclarar también que le había sido infiel en numerosos momentos.

"Contacté con una chica que me confesó que había tenido algo con Alejandro mientras estábamos juntos", relataba. Además también comentó que siempre le perdonaba por las "condiciones en que venía llorando" a suplicar su perdón.

"Ha llegado algún punto que ha venido llorándome que yo he llegado hasta a hacer una denuncia por acoso". A modo de resumen, la joven ha confesado que su ex "tiene el don de manipular", de manera que le era muy difícil terminar la relación con él.

Por otro lado, Míriam no ha sido la única en arremeter públicamente contra Alejandro Nieto, sino que también algunos de los detractores del gaditano han denunciado sus actos machistas en redes sociales.

Sin duda alguna, el ganador de esta edición de Supervivientes tendrá que enfrentarse a las declaraciones que hizo su ex en su día. Asimismo, ahora tendrá que lidiar con los comentarios ofensivos que está recibiendo.

