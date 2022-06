Gloria Camila pide ayuda al descubrir que su hermano se ha escapado del psiquiátrico

Gloria Camila está viviendo uno de los momentos más complicados de su trayectoria, pues se ve en la obligación de dar explicaciones. Su comportamiento con la prensa ha mejorado desde que empezó a trabajar de colaboradora en Telecinco, pero ahora siente más presión. Intenta ser amable con todos los reporteros, aunque hay ocasiones que es complicado contar la verdad.

Gloria Camila ha lanzado una reflexión muy significativa, pues está en plena guerra con Ana María Aldón. “No pedí que el mundo fuese mejor, pedí que las personas fuésemos un poco mejor porque el mundo depende de nosotros”. Este mensaje evidencia que la joven necesita ayuda, no quiere seguir alimentando un escándalo que no le hace bien a nadie.

Gloria ha pedido ayuda para cambiar el mundo, un mundo que cada vez le resulta más complicado de entender. Lo que más le preocupa es que José Ortega Cano está sufriendo, de hecho, su hermano se ha escapado del psiquiátrico para estar con él. El colombiano ha pedido permiso para pasar unas horas junto al torero, reunión que marcará un antes y un después.

Gloria ha descubierto que José Fernando ha logrado hacer feliz al torero, pues le ha hecho un gran regalo. El joven ha conseguido que Ortega Cano se reencuentre con su nieta María del Rocío, la hija de Michu. Esta última también ha estado presente, algo que ha llamado la atención porque supuestamente ya no formaba parte de la familia.

La colaboradora de Ya son las 8 le ha prometido a su padre que no volverá a hablar de él en televisión. El viudo de Rocío Jurado quiere retirarse de la pequeña pantalla, ya no hará más negocio en la prensa del corazón. Considera que se han traspasado demasiados límites y no quiere que su intimidad esté en boca del público.

Gloria Camila toma una decisión tajante

Gloria Camila ha pensado que lo más acertado es pasar página y no profundizar en su guerra contra Ana María Aldón. Según ha contado en Ya son las 8, ha intentado ponerse en contacto con ella y no lo ha conseguido, pero seguirá insistiendo. Quiere mantener una conversación para solucionar el conflicto, pues entiende que la situación ha llegado demasiado lejos.

Gloria está más tranquila porque sabe que José Fernando ha logrado escaparse del centro en el que lleva internado tanto tiempo. Su tratamiento está funcionando y los médicos le han permitido visitar a Ortega Cano ahora que hay tantos problemas en la familia. El colombiano ha conseguido que su padre recupere la ilusión, pues le ha llevado a su persona más especial: la pequeña María del Rocío.

El viudo de Rocío Jurado ha generado una nueva polémica, aunque él no ha tenido intención de sembrar el debate. Todos pensaban que su hijo José Fernando había roto con Michu, pero la joven estaba presente en el reencuentro familiar. Los periodistas están investigando sobre el tema para saber qué hay detrás de todo lo que está sucediendo.

Gloria Camila es consciente de la gravedad

Gloria sabe que la situación es complicada, no quiere formar parte del escándalo y pretende hablar con Ana María Aldón cuanto antes. El problema es que la diseñadora ha desaparecido y ni sus compañeros de Viva la Vida han logrado dar con su paradero. La situación es grave, así que la joven ha optado por retirarse y cumplir con la promesa que le ha hecho a su padre.

La hija de Rocío Jurado ha pedido ayuda para hacer ciertos cambios, quiere que su familia recupere la calma que nunca debería haber perdido. José Fernando jugará un papel fundamental, pues su recuperación le ha devuelto la ilusión a Ortega Cano. El torero ha estado preocupado por él, le puso en manos de los mejores y el tratamiento que le recomendaron ha llegado a buen puerto.