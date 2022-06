Gloria Camila manda un mensaje urgente tras perder a la única persona que le quedaba

Gloria Camila Ortega no se esperaba perder a uno de sus grandes apoyos de esta manera. Y es que, el constante tira y afloja que mantiene con Ana María Aldón en la actualidad ha provocado que la familia esté más dividida que nunca.

Desde que la diseñadora decidió no callarse más y comenzó a contar públicamente todos sus problemas que ha tenido y tiene con Ortega Cano, la influencer se ha convertido en una de las principales bazas de Ya son las ocho, el programa donde trabaja.

En él, Gloria siempre ha tenido la oportunidad de responder a las acusaciones de la mujer de su padre. Pero, este martes, 21 de junio, fue la gota que colmó el vaso. Sin previo aviso, el diestro decidió entrar telefónicamente en este formato vespertino para regañar a su hija en directo.

Después de asegurar que está "regular de salud" y de que "un día me va a dar un patatús", el padre de la colaboradora de televisión se dirigió directamente a las dos mujeres de su vida.

"Estoy cansado ya, estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan bueno como yo soy. Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos, a Gloria, que la quiero a morir, a mi mujer, que la quiero a morir, a mi niño que está en casa. Quiero que me dejen que yo haga mi vida".

"Me tenéis que respetar, soy un hombre que respeta mucho a los medios. Pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mundo que me dejen vivir tranquilo, que dejen de hablar de mí. Yo las aplaudo y estoy con ellas, con una y con otra, para que estén contentas. Pero que me dejen a mí vivir".

Tras escuchar el rapapolvo que le acababa de echar su padre, Gloria Camila decidió defenderse, asegurando que "no he hablado de nada, solo he respondido cuando me han preguntado".

"Entiendo que me haya tocado a mí, pero no he participado en nada… Soy la primera que digo que las cosas del matrimonio se tienen que hacer en casa".

Ahora, la influencer ha decidido mandar un mensaje a su padre y, para ello, ha acudido a uno de sus grandes apoyos públicos.

Gloria Camila quiere aclarar las cosas

Gloria Camilano está dispuesta a que solo se le señale a ella en esta guerra abierta que tiene con Ana María Aldón. Y, aunque, ambas han aceptado la decisión del torero, la influencer acaba de recibir el apoyo de Rocío Flores.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa ha querido dar su punto de vista en esta complicada polémica familiar. "Demasiado ha tardado en hacerlo", ha asegurado sin pelos en la lengua.

Aunque entiende perfectamente que Ortega Cano haya decidido cortar por lo sano, la sobrina de Gloria Camila considera que debería haber llamado a Viva la vida, no al programa donde trabaja su hija.

| Instagram

"Bajo mi opinión, esa llamada tenía que haberse producido en Viva la vida que es donde trabaja su mujer, quien ha dado pasos al frente mediante exclusivas hablando de su familia".

Rocío Flores considera que su tía siempre ha sido muy discreta con este problema y que nada más ha respondido cuando le han preguntado.

"En mi opinión, tendría que decirlo donde trabaja Ana María, porque Gloria siempre ha dicho que quería parar todo esto y hablar las cosas en casa, que es donde se tienen que solucionar estos temas".